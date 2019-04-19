Cuma mesajları 2019: En yeni 19 Nisan'a özel cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları... İslam aleminin bayramı olarak bilinen Cuma gününe Berat Kandili'nin denk gelmesi ile birlikte Müslümanlar çifte mutluluk yaşıyor. Bu özel günde cuma mesajları ile Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ediyorlar. Bizde 19 Nisan'a özel resimli cuma mesajları hakkında detayları haberimizde derledik. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz en yeni resimli cuma mesajları...
Cuma mesajları burada! Her hafta cuma günü İslam alemi huşu içinde cuma namazını idrak ederler. Cuma gününü anlamlı kılan özelliklerden biri de Müslümanların kaynaşmaları açısından özel bir gün olmasıdır. Cuma mesajları ise cuma tebrikleri için en çok tercih edilen araçlardan birisi. Bizde bu güne özel en yeni mesajları haberimizde derledik. İşte en yeni ve resimli cuma mesajları...
* Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.
* Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
* Lailahe illallah kalbimizi karartma, rizkimizi azaltma, kabrimizi, daraltma, senden baska kapi aratma, muhannete muhtaç etme
* Bir kişi, Allah'tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa; Allah'ta onu başkasına muhtaç etmez. Hayırlı cumalar...
* Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.
* Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.
* 'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
* Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört.. Hayırlı cumalar!
* Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin, ey Rabbü'l-Âlemîn.
* Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.
* Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.
* Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
* Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı cumalar...