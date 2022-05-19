Vav TV İzle
Haberler Yaşam Narkotik operasyonu! Polis pür dikkat: Ağız içinde bile uyuşturucu arandı

Narkotik operasyonu! Polis pür dikkat: Ağız içinde bile uyuşturucu arandı

Adana polisi yaptığı narkotik operasyonunda demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler şüphe üzerine durduğu bir otomobili didik didik aradı. Operasyon pür dikkat sürerken şahısların ayakkabı, hatta ağız içinde bile uyuşturucu arandı. Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

19.05.2022 10:31 - Son Güncelleme: 19.05.2022 10:36
Narkotik operasyonu! Polis pür dikkat: Ağız içinde bile uyuşturucu arandı

Adana polisi yaptığı narkotik operasyonunda şüphe üzerine durduğu bir otomobili didik didik aradı. Operasyon pür dikkat sürerken şahısların ayakkabı, hatta ağız içinde bile uyuşturucu arandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Narkotik operasyonu! Polis pür dikkat: Ağız içinde bile uyuşturucu arandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 16 şüpheliyi tespit etti.

Narkotik operasyonu! Polis pür dikkat: Ağız içinde bile uyuşturucu arandı

Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen 24 adrese dün öğle saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan operasyon timinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yaptı.

Narkotik operasyonu! Polis pür dikkat: Ağız içinde bile uyuşturucu arandı

Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 2,72 gram eroin, 37,26 gram kokain, 10,67 gram metamfetamin, 1,31 gram esrar ile 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 26 dolu fişek ile 18 bin 200 TL'lik sahte banknotlar ele geçirildi.

Narkotik operasyonu! Polis pür dikkat: Ağız içinde bile uyuşturucu arandı

MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDI

Operasyonda gözaltı kararı verilen şüphelinin, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evine de baskın yapıldı. Ekipler, evde arama yaparken, operasyon timi de mahalleyi ablukaya aldı.

SON DAKİKA