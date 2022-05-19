Narkotik operasyonu! Polis pür dikkat: Ağız içinde bile uyuşturucu arandı
Adana polisi yaptığı narkotik operasyonunda demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler şüphe üzerine durduğu bir otomobili didik didik aradı. Operasyon pür dikkat sürerken şahısların ayakkabı, hatta ağız içinde bile uyuşturucu arandı. Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
19.05.2022 10:31 - Son Güncelleme: 19.05.2022 10:36
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 16 şüpheliyi tespit etti.
Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 2,72 gram eroin, 37,26 gram kokain, 10,67 gram metamfetamin, 1,31 gram esrar ile 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 26 dolu fişek ile 18 bin 200 TL'lik sahte banknotlar ele geçirildi.