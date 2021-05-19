19 Mayıs coşkusu Galata Kulesi'ne yansıtıldı!

Son dakika haberleri... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellerle kutlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca organize edilen etkinlikte kutlama mesajı ile Türk bayrağı ve tarihi olaylara ilişkin görseller yer aldı.

19.05.2021 23:37 - Son Güncelleme: 19.05.2021 23:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





