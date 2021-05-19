A101'den sevindirecek 3 teknoloji ürün avantajı! A101 20 Mayıs aktüel kataloğuyla indirim anları yarın başlıyor!
A101 20 Mayıs aktüel kataloğuyla indirimler yarın sabah marketlerin açıldığı andan itibaren başlıyor. A101'de bu hafta Onvo 50 ekran Ultra HD Android Smart LED TV, HI-LEVEL 43 ekran Android Smart LED TV, Reeder P13 Blue Max akıllı telefon, SEG No-Frost 520 L model buzdolabı, Arzum Starry El Blender Seti, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi, Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi, Polosmart Sonic Yüz Temizleme Cihazı, Philips Kablolo Gaming Mouse, Piranha Kulak İçi Kulaklık, Dekoratif 5 Raflı Kitaplık, Brita Fitreli Sürahi ve Keramika Seramik 19 Parça Kahvaltı Seti ürünleri bulunuyor.
A101'den sevindirecek 3 teknoloji ürün avantajı! A101 20 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin listesi marketlere gelecek fırsatları merak edenlerin gündeminde yerini almaya başlıyor. Özellikle gaming, teknoloji ve züccadiye ürünlerinin dikkatleri üzerine çektiği kataloğda Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi, Philips Kablolo Gaming Mouse, Reeder P13 Blue Max akıllı telefon, HI-LEVEL 43 ekran Android Smart LED TV, Piranha Kulak İçi Kulaklık, Dekoratif 5 Raflı Kitaplık ve Onvo 50 ekran Ultra HD Android Smart LED TV ürünleri dikkat çekti.