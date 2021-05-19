A101'den sevindirecek 3 teknoloji ürün avantajı! A101 20 Mayıs aktüel kataloğuyla indirim anları yarın başlıyor!

A101 20 Mayıs aktüel kataloğuyla indirimler yarın sabah marketlerin açıldığı andan itibaren başlıyor. A101'de bu hafta Onvo 50 ekran Ultra HD Android Smart LED TV, HI-LEVEL 43 ekran Android Smart LED TV, Reeder P13 Blue Max akıllı telefon, SEG No-Frost 520 L model buzdolabı, Arzum Starry El Blender Seti, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi, Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi, Polosmart Sonic Yüz Temizleme Cihazı, Philips Kablolo Gaming Mouse, Piranha Kulak İçi Kulaklık, Dekoratif 5 Raflı Kitaplık, Brita Fitreli Sürahi ve Keramika Seramik 19 Parça Kahvaltı Seti ürünleri bulunuyor.

19.05.2021 22:21 - Son Güncelleme: 19.05.2021 22:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





