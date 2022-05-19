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Haberler Yaşam 19 Mayıs Bayram mesajları sözleri! En güzel, anlamlı, uzun kısa, Atatürk sözleriyle Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun mesajları 2022!

19 Mayıs Bayram mesajları sözleri! En güzel, anlamlı, uzun kısa, Atatürk sözleriyle Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun mesajları 2022!

Bugün 19 Mayıs! Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının 103'üncü yılı. Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak yurdun her yanında gösteriler ve törenlerle kutlanır. Bu kahramanlık gününün anlam ve önemini anlatan en güzel mesajları ve sözleri sizler için derledik. Haberimiz içerisinden en güzel anlamlı ve resimli 19 Mayıs mesajlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, resimli 19 Mayıs mesajları ve sözleri!

takvim.com.tr
19.05.2022 00:10 - Son Güncelleme: 19.05.2022 00:10
🎉19 Mayıs 103. yıl mesajları 2022: Resimli, en güzel, Atatürk’ün sözleriyle, bayraklı, videolu Ondokuz Mayıs anma kutlama mesajları!

En güzel anlamlı 19 Mayıs mesajları! Kısa uzun 19 Mayıs sözleri! Cumhuriyetimizin kurulmasında önemli bir tarih olan 19 Mayıs günü coşkuyla kutlanıyor. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Milli Mücadelemizin dönün noktası olan bu önemli günde vatandaşlar birbirlerine kutlama mesajları gönderiyor. 19 Mayıs mesajları sözleri haberimizde!

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🎉19 Mayıs 103. yıl mesajları 2022: Resimli, en güzel, Atatürk’ün sözleriyle, bayraklı, videolu Ondokuz Mayıs anma kutlama mesajları!

19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ

- 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.

- Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

- Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür.

- Zafer barışın en kısa yoludur.

🎉19 Mayıs 103. yıl mesajları 2022: Resimli, en güzel, Atatürk’ün sözleriyle, bayraklı, videolu Ondokuz Mayıs anma kutlama mesajları!

- 19 Mayıs 1919, Türk Ulusunun uyandığı, emperyalizme başkaldırdığı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ya istiklal, ya ölüm" diyerek ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gündür.

🎉19 Mayıs 103. yıl mesajları 2022: Resimli, en güzel, Atatürk’ün sözleriyle, bayraklı, videolu Ondokuz Mayıs anma kutlama mesajları!

- Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve kararlılıkla birleşerek giriştiği milli mücadele sonucunda zaferle taçlandırılmıştır.

🎉19 Mayıs 103. yıl mesajları 2022: Resimli, en güzel, Atatürk’ün sözleriyle, bayraklı, videolu Ondokuz Mayıs anma kutlama mesajları!

- 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.

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