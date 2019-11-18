19 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Tekstil ürünleri salı indirimlerine damga vuracak
Bim 19 Kasım 2019 aktüel kataloğuna ait görseller paylaşıldıktan sonra indirimli ürünler gün yüzüne çıktı. BİM müşterileri tarafından merak edilen haftanın indirimlerini sayfamızda derledik. Peki, BİM 19 Kasım kataloğunda hangi indirimli ürünler var? Salı günü BİM marketlere gidecek olan müşterileri neler bekliyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...
18.11.2019 12:37
- Son Güncelleme: 18.11.2019 12:37
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