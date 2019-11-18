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19 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Tekstil ürünleri salı indirimlerine damga vuracak

Bim 19 Kasım 2019 aktüel kataloğuna ait görseller paylaşıldıktan sonra indirimli ürünler gün yüzüne çıktı. BİM müşterileri tarafından merak edilen haftanın indirimlerini sayfamızda derledik. Peki, BİM 19 Kasım kataloğunda hangi indirimli ürünler var? Salı günü BİM marketlere gidecek olan müşterileri neler bekliyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...

18.11.2019 12:37 - Son Güncelleme: 18.11.2019 12:37
19 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Tekstil ürünleri salı indirimlerine damga vuracak

19 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde çeşit çeşit ürünlerle dolu olduğunu görüyoruz. Bu ürünlerin başında çorap çeşitleri dikkat çekiyor. Peki, bu haftanın BİM indirimleri neler? BİM'de hangi ürünler kampanyalı olacak? İşte BİM 19 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu...

19 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Tekstil ürünleri salı indirimlerine damga vuracak
19 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Tekstil ürünleri salı indirimlerine damga vuracak
19 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Tekstil ürünleri salı indirimlerine damga vuracak
19 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Tekstil ürünleri salı indirimlerine damga vuracak
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