19 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Tekstil ürünleri salı indirimlerine damga vuracak

19 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde çeşit çeşit ürünlerle dolu olduğunu görüyoruz. Bu ürünlerin başında çorap çeşitleri dikkat çekiyor. Peki, bu haftanın BİM indirimleri neler? BİM'de hangi ürünler kampanyalı olacak? İşte BİM 19 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu...