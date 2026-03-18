Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de en fazla esnafın faaliyet gösterdiği meslek kolu 194 bin 52 kişiyle"bakkallık, bayilik ve büfecilik"oldu.
AA'da yer alan habere göre bu meslek kolunu takip eden diğer yoğun meslekler:
189 bin 392 esnaf ile kara yolu ile yük taşımacılığı
139 bin 825 esnaf ile lokantacılık
97 bin 864 esnaf ile servis aracı işletmeciliği
85 bin 506 esnaf ile taksicilik
TÜRKİYE'DE ESNAF VE İŞ YERİ SAYISI NE KADAR?
Ocak 2026 itibarıyla:
2 milyon 256 bin 978 esnaf,
2 milyon 542 bin 99 iş yeri ekonomiye katkı sağlıyor.
İller bazında esnaf sayısı:
İstanbul: 283 bin 449 kişi
İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa: İstanbul'u takip ediyor
En az esnaf: Bayburt (2 bin 178 kişi)
Ardahan, Tunceli, Iğdır ve Gümüşhane de düşük esnaf sayısına sahip
KADIN VE ERKEK ESNAF SAYISI YÜZDE KAÇ?
Kadın esnaf: 434 bin 573 kişi (%19,25)
Erkek esnaf: 1 milyon 822 bin 405 kişi (%80,75)
Esnafın toplam ülke nüfusuna oranı: %2,65
İŞ YERİ TESCİL VE KAPANIŞLARI RAPORU
2026 yılı Ocak ayında:
27 bin 929 yeni iş yeri tescil edildi
12 bin 736 iş yeri kapandı (terkin işlemi)
Yeni iş yeri tescillerinde İstanbul 3 bin 311 işletmeyle zirvede.
16 BİN 879 ESNAF KREDİ KULLANDI
Ocak ayında devlet bankaları ve kooperatifler aracılığıyla 16 bin 879 esnafa 12,58 milyar TL kredi kullandırıldı.
İhracat: 32,25 milyon $.
Başlıca ihracat ülkeleri: Birleşik Arap Emirlikleri, Moğolistan, Romanya, Suudi Arabistan, Almanya.
İthalat: 41,14 milyon $.
KAPASİTE RAPORLARI (2026 OCAK)
Ocakta 346 kapasite raporu onaylandı
Sektör bazında lider: Gıda ve tarım sektörü (140 rapor)
İl bazında en fazla kapasite raporu alan şehir: Bursa (24 rapor)
Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.