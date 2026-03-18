TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ MİNİBÜS HATLARI
|SIRA
|ŞEHİR
|HAT ADI
|İSTENEN BEDEL (TL)
|1.
|İstanbul
|Beşiktaş - Sarıyer
|17.500.000 TL
|2.
|İstanbul
|Bakırköy - Esenler
|15.000.000 TL
|3.
|İstanbul
|Şişli - Şişhane
|14.500.000 TL
|4.
|İstanbul
|Bağcılar - Ömür - Adliye
|13.250.000 TL
|5.
|Ankara
|Kızılay - Dikmen
|12.500.000 TL
|6.
|Ankara
|Ulus - Sincan
|11.250.000 TL
|7.
|Ankara
|Ulus - Siteler
|10.350.000 TL
|8.
|Ankara
|Ulus - Etlik
|9.950.000 TL
|9.
|İstanbul
|Taksim - Kadıköy - Bostancı
|9.400.000 TL
|10.
|Ankara
|Keçiören - OSTİM
|8.000.000 TL
|11.
|İzmir
|Urla - İzmir
|8.000.000 TL
|12.
|İzmir
|Işıkkent - Alsancak
|7.500.000 TL
|13.
|İzmir
|Onur Mahallesi - Karşıyaka
|7.450.000 TL
|14.
|İzmir
|Buca - Bornova
|5.750.000 TL
|15.
|İzmir
|Bornova - Pınarbaşı
|5.100.000 TL