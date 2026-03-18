Borsa mı, altın mı, minibüs mü? İstanbul’da bir hat fiyatı 17.5 milyon TL’ye çıktı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de minibüs hattı fiyatları adeta uçuşa geçti. İlan sitelerindeki rakamlara göre Beşiktaş-Sarıyer hattı 17.5 milyon TL ile zirvede yer alırken, Ankara Kızılay-Dikmen hattı 12.5 milyon TL'den alıcı bekliyor. İşte il il, hat hat güncel minibüs plakası fiyat listesi...

Türkiye'de şehir içi ulaşımın önemli parçalarından biri olan minibüs hatlarında fiyatlar son dönemde dikkat çekici seviyelere ulaştı. İlan sitelerine yansıyan güncel rakamlar özellikle büyükşehirlerde hat bedellerinin milyonlarca lirayı aştığını ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ MİNİBÜS HATLARI

SIRAŞEHİRHAT ADIİSTENEN BEDEL (TL)
1.İstanbulBeşiktaş - Sarıyer17.500.000 TL
2.İstanbulBakırköy - Esenler15.000.000 TL
3.İstanbulŞişli - Şişhane14.500.000 TL
4.İstanbulBağcılar - Ömür - Adliye13.250.000 TL
5.AnkaraKızılay - Dikmen12.500.000 TL
6.AnkaraUlus - Sincan11.250.000 TL
7.AnkaraUlus - Siteler10.350.000 TL
8.AnkaraUlus - Etlik9.950.000 TL
9.İstanbulTaksim - Kadıköy - Bostancı9.400.000 TL
10.AnkaraKeçiören - OSTİM8.000.000 TL
11.İzmirUrla - İzmir8.000.000 TL
12.İzmirIşıkkent - Alsancak7.500.000 TL
13.İzmirOnur Mahallesi - Karşıyaka7.450.000 TL
14.İzmirBuca - Bornova5.750.000 TL
15.İzmirBornova - Pınarbaşı5.100.000 TL
İSTANBUL'DA HAT BEDELLERİ ZİRVEYİ ZORLUYOR

En yüksek fiyatların görüldüğü şehir yine İstanbul oldu. Kentte bazı hatların bedeli lüks konut fiyatlarıyla yarışır hale geldi.

Beşiktaş-Sarıyer hattı 17 milyon 500 bin TL ile listenin başında yer alırken, Bakırköy-Esenler hattı 15 milyon TL'den satışa sunuluyor.

Şişli-Şişhane hattıiçin istenen rakam 14 milyon 500 bin TL'ye ulaşırken, Bağcılar-Ömür-Adliye hattı 13 milyon 250 bin TL seviyesinde. Şehrin iki yakasını birbirine bağlayan Taksim-Kadıköy-Bostancı hattı ise 9 milyon 400 bin TL ile alıcı bekliyor.

BAŞKENTTE EN DEĞERLİ HAT KIZILAY-DİKMEN

Ankara'da da minibüs hat fiyatları yüksek seviyesini koruyor. Özellikle yolcu yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlar öne çıkıyor.

Kızılay-Dikmen hattı 12 milyon 500 bin TL ile başkentin en pahalı hattı konumunda.

Ulus-Sincan hattı 11 milyon 250 bin TL, Ulus-Siteler hattı ise 10 milyon 350 bin TL'den ilana çıkmış durumda. Ulus-Etlik hattı 9 milyon 950 bin TL seviyesinde bulunurken, Keçiören-OSTİM hattı 8 milyon TL'den satışa sunuluyor.

İZMİR'DE FİYATLAR DAHA DÜŞÜK AMA YİNE MİLYONLUK

İzmir'de hat fiyatları İstanbul ve Ankara'ya kıyasla daha düşük olsa da milyonluk seviyeler dikkat çekiyor.

Urla-İzmir hattı 8 milyon TL ile kentin en yüksek bedelli hattı olurken, Işıkkent-Alsancak hattı 7 milyon 500 bin TL'den listeleniyor. Onur Mahallesi-Karşıyaka hattı 7 milyon 450 bin TL, Buca-Bornova hattı 5 milyon 750 bin TL ve Bornova-Pınarbaşı hattı 5 milyon 100 bin TL'den alıcı arıyor.