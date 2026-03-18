İZMİR'DE FİYATLAR DAHA DÜŞÜK AMA YİNE MİLYONLUK

İzmir'de hat fiyatları İstanbul ve Ankara'ya kıyasla daha düşük olsa da milyonluk seviyeler dikkat çekiyor.

Urla-İzmir hattı 8 milyon TL ile kentin en yüksek bedelli hattı olurken, Işıkkent-Alsancak hattı 7 milyon 500 bin TL'den listeleniyor. Onur Mahallesi-Karşıyaka hattı 7 milyon 450 bin TL, Buca-Bornova hattı 5 milyon 750 bin TL ve Bornova-Pınarbaşı hattı 5 milyon 100 bin TL'den alıcı arıyor.