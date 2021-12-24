1800 rakımdaki köy kara gömüldü! 2 metre yüksekliğe çıktı

Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta, 100 hane ve 700 nüfuslu Yukarıyongalı köyü de diğer köyler gibi beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek rakımda olduğu için kar yağışı ve tipinin eksik olmadığı Yukarıyongalı köyünde, tek katlı evler ile ahır ve odunluklar, görünmeyecek duruma geldi.