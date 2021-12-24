Vav TV İzle
Haberler Yaşam 1800 rakımdaki köy kara gömüldü! 2 metre yüksekliğe çıktı

1800 rakımdaki köy kara gömüldü! 2 metre yüksekliğe çıktı

Muş'ta yoğun kar yağışının etkili olduğu, 1800 rakımdaki Yukarıyongalı köyü, beyaz örtüyle kaplandı. Tek katlı evler, kar altında görünmeyecek duruma gelirken, kapı girişleri de tünellere dönüştü. İşte o köyden kareler...

24.12.2021 09:59 - Son Güncelleme: 24.12.2021 09:59
1800 rakımdaki köy kara gömüldü! 2 metre yüksekliğe çıktı

Muş'ta kar yağışının yoğun olarak etkisini gösterdiği yüksek kesimdeki köylerde bulunan tek katlı evler ile ahır ve odunluklar, yine kar altında kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1800 rakımdaki köy kara gömüldü! 2 metre yüksekliğe çıktı

Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta, 100 hane ve 700 nüfuslu Yukarıyongalı köyü de diğer köyler gibi beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek rakımda olduğu için kar yağışı ve tipinin eksik olmadığı Yukarıyongalı köyünde, tek katlı evler ile ahır ve odunluklar, görünmeyecek duruma geldi.

1800 rakımdaki köy kara gömüldü! 2 metre yüksekliğe çıktı

Kar kalınlığının müstakil evlerin çatı katına kadar yükseldiği köyde, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kapı ve penceresi kardan kapanan evlerin girişleri, kardan tünellere dönüştü.

1800 rakımdaki köy kara gömüldü! 2 metre yüksekliğe çıktı

İl Özel İdaresi'ne ait iş makinelerinin giremediği dar sokaklarda biriken karı küreklerle temizleyen köy sakinleri, kendi imkanlarıyla açtıkları patika yollarla gidiş ve gelişlerini sağlıyor.

1800 rakımdaki köy kara gömüldü! 2 metre yüksekliğe çıktı

Kalınlığı 2 metreyi aşan kar, köylüler için çileye dönüşse de çocukların eğlencesi oldu. Ellerine kürek alıp büyüklere yardım eden çocuklar, tahta kızaklarla kayarak, karın keyfini çıkardı.

SON DAKİKA