18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Samsung TV, iPhone 13, Apple Watch 7...

Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe başvuranlar çekiliş sonuçları hakkında araştırmalara koyuldu. Bu kampanya MPİ'nin 01.07.2022 tarihli ve E-58259698-255.01.02-21979 sayılı izniyle düzenlendi. Kampanya kapsamında kazananlara; Samsung 55" Q70T QLED 4K UHD Smart TV, Apple iPhone 13 128GB, Apple Watch 7 41mm ve AirPods Pro verilecek. İşte 18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023!