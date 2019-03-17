18 Mart Çanakkale Zaferi resimli mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı?

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin dönüm noktalarından birisidir. Çanakkale Zaferi'nde vatan için şehit düşen askerlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da dualarla anılıyor. Çanakkale Zaferi resimli mesajları bu özel ve anlamlı günde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi resimli mesajları ve sözleri...