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18 Mart Çanakkale Zaferi resimli mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı?

Şanlı Türk ordusu Çanakkale'de düşmanı mağlup ederek tarihe adını altın harflerle yazdırdı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında vatan, millet ve hürriyet için şehit düşen askerlerimiz rahmetle anılıyor. Vatandaşlar internette 18 Mart Çanakkale Zaferi resimli mesajları ve sözleriyle ilgili araştırma yapıyor. İşte Çanakkale Zaferi resimli mesajları...

17.03.2019 22:13 - Son Güncelleme: 17.03.2019 22:13
18 Mart Çanakkale Zaferi resimli mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı?

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin dönüm noktalarından birisidir. Çanakkale Zaferi'nde vatan için şehit düşen askerlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da dualarla anılıyor. Çanakkale Zaferi resimli mesajları bu özel ve anlamlı günde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi resimli mesajları ve sözleri...

18 Mart Çanakkale Zaferi resimli mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı?

Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun.

18 Mart Çanakkale Zaferi resimli mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı?

"Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur."

Mustafa Kemal ATATÜRK

18 Mart Çanakkale Zaferi resimli mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı?

Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.

18 Mart Çanakkale Zaferi resimli mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı?

"Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir Hali kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı."

Sami Paşazade Sezai

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