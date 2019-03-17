En güzel 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi şiirleri ve sözleri! İşte 2 kıtalık, 4 kıtalık Çanakkale şiirleri...

18 Mart 1915'te Türk ordusu İtilaf Devletleri karşısında büyük bir zafer kazanmıştır. Böylece düşman İstanbul'u ve boğazları ele geçemeyeceğini anlamıştır. Türk ordusu büyük bir inançla İngiliz, Fransız ve diğer İtilaf Devletleri'nden oluşan kalabalık orduyu Çanakkale'de tarihe gömdü. Bu kutlu zaferin 104. yılında vatandaşlar internette en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri ve sözleriyle ilgili araştırma yapıyor. Sizin için en güzel ve anlamlı Çanakkale Zaferi şiirlerini derledik.