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Haberler Yaşam '2671'den geldim' dedi 2023'ü işaret etti! Kehanetleri tüyler ürperten cinsten! Taş üstünde taş kalmayacak

'2671'den geldim' dedi 2023'ü işaret etti! Kehanetleri tüyler ürperten cinsten! Taş üstünde taş kalmayacak

Gün geçmiyor ki yeni bir zaman yolcusu daha sosyal medyada kehanetlerini açıklamasın. Daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez adres TikTok. "theradianttimetraveler" adlı bir Tiktok kullanıcısı zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor ve gelecekten kesitler paylaşıyor. Zaman yolcusunun son paylaşımı yine binlerce beğeni alırken yeni tartışmalar yarattı.

07.10.2022 16:45 - Son Güncelleme: 07.10.2022 16:45
’2671’den geldim’ dedi 2023’ü işaret etti! Kehanetleri tüyler ürperten cinsten! Taş üstünde taş kalmayacak

Daha önce mutlaka zaman yolcusu olduğunu iddia edilen pek çok kişiye dair haberler okumuşsunuzdur. Pek çoğu da iyi haberler vermiyorlar. İşte onlardan biri daha.

GALERİ DEVAM EDİYOR
’2671’den geldim’ dedi 2023’ü işaret etti! Kehanetleri tüyler ürperten cinsten! Taş üstünde taş kalmayacak

TikTok'ta gelecekten geldiğini iddia ederek kendisini bir zaman yolcusu ilan eden sosyal medya kullanıcısının paylaşımları herkesi şaşırttı. 2671 yılından günümüze insanlığı uyarmak için geldiğini ifade eden sosyal medya kullanıcısı, Kasım ayından itibaren insanlık tarihinin akışını değiştirecek beş olay hakkında uyarılarda bulundu.

’2671’den geldim’ dedi 2023’ü işaret etti! Kehanetleri tüyler ürperten cinsten! Taş üstünde taş kalmayacak

Eno Alric veya 'theradianttimetraveler' olarak bilinen bir sosyal medya kullanıcısı TikTok'tan yaptığı paylaşımda 2671 yılından geldiğini söyleyerek önümüzdeki günlerde insanlık tarihini etkileyecek beş olay hakkında bilgi verdi.

’2671’den geldim’ dedi 2023’ü işaret etti! Kehanetleri tüyler ürperten cinsten! Taş üstünde taş kalmayacak

Zaman yolcusu Kasım 2022 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında, insanların yeni gezegenler keşfedeceğini , uzaylıları taşıyan dev bir meteorun Dünya'ya çarpacağını ve sonunda feci bir tsunami tarafından Dünya'nın sular altında kalacağını iddia etti. Zaman yolcusunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler olurken tartışmaları da beraberinde getirdi.

’2671’den geldim’ dedi 2023’ü işaret etti! Kehanetleri tüyler ürperten cinsten! Taş üstünde taş kalmayacak

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada 32 binden fazla görüntülemeye ulaşan gönderisinde Eno Alric, "Dikkat! Evet ben 2671 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum. Bu beş tarihi unutmayın. 30 Kasım 2022: James Webb teleskopu, Dünya'nın yansıtılmış bir versiyonu olan bir gezegen bulacak. 8 Aralık 2022: Yeni metal türleri ve yabancı türler içeren büyük bir meteor Dünya'ya çarpacak.

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