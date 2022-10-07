'2671'den geldim' dedi 2023'ü işaret etti! Kehanetleri tüyler ürperten cinsten! Taş üstünde taş kalmayacak
Gün geçmiyor ki yeni bir zaman yolcusu daha sosyal medyada kehanetlerini açıklamasın. Daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez adres TikTok. "theradianttimetraveler" adlı bir Tiktok kullanıcısı zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor ve gelecekten kesitler paylaşıyor. Zaman yolcusunun son paylaşımı yine binlerce beğeni alırken yeni tartışmalar yarattı.
TikTok'ta gelecekten geldiğini iddia ederek kendisini bir zaman yolcusu ilan eden sosyal medya kullanıcısının paylaşımları herkesi şaşırttı. 2671 yılından günümüze insanlığı uyarmak için geldiğini ifade eden sosyal medya kullanıcısı, Kasım ayından itibaren insanlık tarihinin akışını değiştirecek beş olay hakkında uyarılarda bulundu.
Eno Alric veya 'theradianttimetraveler' olarak bilinen bir sosyal medya kullanıcısı TikTok'tan yaptığı paylaşımda 2671 yılından geldiğini söyleyerek önümüzdeki günlerde insanlık tarihini etkileyecek beş olay hakkında bilgi verdi.
Zaman yolcusu Kasım 2022 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında, insanların yeni gezegenler keşfedeceğini , uzaylıları taşıyan dev bir meteorun Dünya'ya çarpacağını ve sonunda feci bir tsunami tarafından Dünya'nın sular altında kalacağını iddia etti. Zaman yolcusunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler olurken tartışmaları da beraberinde getirdi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyada 32 binden fazla görüntülemeye ulaşan gönderisinde Eno Alric, "Dikkat! Evet ben 2671 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum. Bu beş tarihi unutmayın. 30 Kasım 2022: James Webb teleskopu, Dünya'nın yansıtılmış bir versiyonu olan bir gezegen bulacak. 8 Aralık 2022: Yeni metal türleri ve yabancı türler içeren büyük bir meteor Dünya'ya çarpacak.