Yer: Gaziantep... Aracının alarmı çalınca komşunun 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü

Anne Cerit, kızının vücudunda uğradığı darp olayı sonucunda izler kaldığını ve büyük bir korku hali yaşadığını belirterek, "Ben işten geldiğim sırada kızlarım benden binanın dışında oynamak için izin istedi. İzin verdim. Kızım yarım saat sonra geri döndü üzerinde darp izleriyle. Kızımın sırtında kemer izleri vardı, yine demir toka izleri vardı. Boynuna sarılmış parmak izleri vardı. Başka çocuklar oyun oynarken arabasına değiyor ve alarmı ötüyor. Kızım Damla da o sırada arkadaşı ile aracın yakınında. Araç sahibi kişi sesi duyunca kemerle dışarı çıkmış ve diğer araca temas eden çocuklar kaçtığı için benim kızım yaptı diye saldırmış. Kızım başından geçenleri anlatınca, komşuya kızımı da alıp neden yaptığını sormaya gittim. Şahsın kapısına gittiğimde ben de hakarete uğradım. Üzerime yürüdüler. Komşusu ile birlikte bizi binadan attılar" diye konuştu.



