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Yer: Gaziantep... Aracının alarmı çalınca komşunun 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü

Gaziantep'te Nahsen G., otomobilinin alarmının çalmasının ardından aracının yanında bulunan 13 yaşındaki Damla Yılmaz'ı yaşadıkları apartmanda kovalayarak kemerle dövdü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Nahsen G.'nin Damla'yı elinde kemerle kovalayarak, vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu görüldü. İşte haberin detayları...

24.08.2021 17:22 - Son Güncelleme: 24.08.2021 17:47
Yer: Gaziantep... Aracının alarmı çalınca komşunun 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü

Olay, 14 Ağustos'ta Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde oyun oynayan çocuklar Nahsen G.'ye ait araca temas ederek alarmının çalmasına sebep oldu.

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Yer: Gaziantep... Aracının alarmı çalınca komşunun 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü

Sesi duyan sahibi aracın yanına gelerek bahçede gördüğü Damla'ya tepki gösterdi, kemerle dövdü.

Yer: Gaziantep... Aracının alarmı çalınca komşunun 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü

Yaşanan olay komşuların araya girmesi ile son buldu. Eşinden boşanan ve 2 kızı ile birlikte yaşayan anne Filiz Cerit, kızını hastaneye götürüp, darp raporu aldıktan sonra polise şikayetçi oldu.

Yer: Gaziantep... Aracının alarmı çalınca komşunun 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü

'BANA HAKARETLER EDİP BİNADAN ATTILAR'
Anne Filiz Cerit, saldırının sebebini öğrenmek için komşusunun evine gittiğinde hakarete uğrayarak kendisinin de çocuğu ile birlikte binadan atıldığını söyledi.

Yer: Gaziantep... Aracının alarmı çalınca komşunun 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü

Anne Cerit, kızının vücudunda uğradığı darp olayı sonucunda izler kaldığını ve büyük bir korku hali yaşadığını belirterek, "Ben işten geldiğim sırada kızlarım benden binanın dışında oynamak için izin istedi. İzin verdim. Kızım yarım saat sonra geri döndü üzerinde darp izleriyle. Kızımın sırtında kemer izleri vardı, yine demir toka izleri vardı. Boynuna sarılmış parmak izleri vardı. Başka çocuklar oyun oynarken arabasına değiyor ve alarmı ötüyor. Kızım Damla da o sırada arkadaşı ile aracın yakınında. Araç sahibi kişi sesi duyunca kemerle dışarı çıkmış ve diğer araca temas eden çocuklar kaçtığı için benim kızım yaptı diye saldırmış. Kızım başından geçenleri anlatınca, komşuya kızımı da alıp neden yaptığını sormaya gittim. Şahsın kapısına gittiğimde ben de hakarete uğradım. Üzerime yürüdüler. Komşusu ile birlikte bizi binadan attılar" diye konuştu.

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