Hesap vakti! 15 Temmuz darbe davalarıyla ilgili istatistikler paylaşıldı: Toplam 8 bin 724 kişi hakkında karar verildi

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün başını çektiği bu hain saldırı başta sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olmak üzere milletimizin cesur direnişi ile durdurulmuş, darbe girişimine teşebbüs eden teröristlerin yargılanmalarına hızlıca başlanmış, darbeci hainlerin hukuk önünde adil bir şekilde yargılanıp en ağır cezaları almaları için gönüllü hukuk insanlarının büyük özverisi ile yargılama süreçleri yürütülmüştür."