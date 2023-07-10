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Kuşadası'nda takip korkunç şekilde son buldu! Yolunu kesen eski sevgilisini boğazından vurdu

Aydın Kuşadası'nda dün akşam saatlerinde sokak ortasında katliam yaşandı. İddiaya göre bir süre önce ayrıldığı eski sevgili Mustafa Teksöğüt tarafından takip edilen Esra A., dehşet saçtı. Esra A., uzaklaştırma kararı aldırdığı sevgilisi yolunu kesince silahını çıkararak 3 el ateş etti. Kurşunların boynuna ve göğsüne isabet etmesiyle, hastaneye kaldırılan Teksöğüt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren Esra A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı...

takvim.com.tr
AJANSLAR
10.07.2023 12:07 - Son Güncelleme: 10.07.2023 12:09
Kuşadası’nda takip korkunç şekilde son buldu! Yolunu kesen eski sevgilisini boğazından vurdu

Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Esra A. otomobiliyle seyir halindeyken, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Mustafa Teksögüt tarafından hafif ticari aracıyla önünü kesti.

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Kuşadası’nda takip korkunç şekilde son buldu! Yolunu kesen eski sevgilisini boğazından vurdu

3 EL ATEŞ ETTİ
İkili arasında sözlü başlayan tartışma, gerginliğin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Esra A., yanındaki tabancayla Mustafa Teksögüt'e 3 el ateş etti.

Kuşadası’nda takip korkunç şekilde son buldu! Yolunu kesen eski sevgilisini boğazından vurdu

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun ağır olduğu tespit edilen Mustafa Teksögüt, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kuşadası’nda takip korkunç şekilde son buldu! Yolunu kesen eski sevgilisini boğazından vurdu

Burada tedavi altına alınan Teksögüt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kuşadası’nda takip korkunç şekilde son buldu! Yolunu kesen eski sevgilisini boğazından vurdu

KURŞUNLAR BOYNUNA VE GÖĞSÜNE İSABET ETTİ
Boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla Mustafa Teksögüt, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuşadası’nda takip korkunç şekilde son buldu! Yolunu kesen eski sevgilisini boğazından vurdu

Olayı gerçekleştiren Esra A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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