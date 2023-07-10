Kuşadası’nda takip korkunç şekilde son buldu! Yolunu kesen eski sevgilisini boğazından vurdu

Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Esra A. otomobiliyle seyir halindeyken, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Mustafa Teksögüt tarafından hafif ticari aracıyla önünü kesti.