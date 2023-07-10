Kuşadası'nda takip korkunç şekilde son buldu! Yolunu kesen eski sevgilisini boğazından vurdu
Aydın Kuşadası'nda dün akşam saatlerinde sokak ortasında katliam yaşandı. İddiaya göre bir süre önce ayrıldığı eski sevgili Mustafa Teksöğüt tarafından takip edilen Esra A., dehşet saçtı. Esra A., uzaklaştırma kararı aldırdığı sevgilisi yolunu kesince silahını çıkararak 3 el ateş etti. Kurşunların boynuna ve göğsüne isabet etmesiyle, hastaneye kaldırılan Teksöğüt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren Esra A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı...
Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Esra A. otomobiliyle seyir halindeyken, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Mustafa Teksögüt tarafından hafif ticari aracıyla önünü kesti.
3 EL ATEŞ ETTİ
İkili arasında sözlü başlayan tartışma, gerginliğin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Esra A., yanındaki tabancayla Mustafa Teksögüt'e 3 el ateş etti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun ağır olduğu tespit edilen Mustafa Teksögüt, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURŞUNLAR BOYNUNA VE GÖĞSÜNE İSABET ETTİ
Boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla Mustafa Teksögüt, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.