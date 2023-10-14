Kesilen ağacın içinden öyle bir şey çıktı ki... Çıkan canlı şaşırttı: Bu gözler bunu da gördü!

Ağaç, yavaşça kenarlarından kesildi ve sonunda devrildi. Ancak, devrilen ağacın içindeki boşluk, herkesi şaşırttı. İçi boş olan bu ağaç, gizemli bir hikayenin başlangıcını işaret ediyordu.

3

Sıradışı An: Yavru Köpeğin Çıkışı

Saniyeler sonra, ağacın içinden bir yavru köpek koşarak çıktı. Bu an, izleyenlerin ağzını bir karış açık bıraktı. Yavru köpeğin nasıl oraya girdiği ve ne kadar süre boyunca içerde kaldığı bilinmiyordu. Ancak, bu sıradışı anın hemen ardından, izleyenlerin merakı doruk noktadaydı.