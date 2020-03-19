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1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti! İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri.

Peygamber Efendimiz (SAV), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Deccal, İlâhî dinlerde kıyamet alâmetlerinden sayılan ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağı kabul edilen olağan üstü güçlere sahip kişi. Kur'ân-ı Kerim'de Deccal'den bahsedilmez. Ancak sahih hadis kitaplarında Deccal ile ilgili pek çok rivayet vardır. Hadis-i şeriflerde Deccal'in vasıfları sıralanırken, onun, her haliyle bir insan olduğu belirtiliyor. Ancak gözlerinin birinin kör olduğu bildiriliyor. Hz. Peygamber bu hadisleriyle Deccal'in bazı vasıflarını haber veriyor. Buna göre Deccal, bir gözü kör olan bir insandır. Hz. Peygamber de ümmetini Deccal'e karşı uyarmıştır.





19.03.2020 16:50 - Son Güncelleme: 19.03.2020 16:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





