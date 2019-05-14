14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı indirimlerinde sürpriz ürünler

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 14 Mayıs'ta satışa çıkan BİM indirimleri merak ediliyor. Haberimizde yayınlanan son kataloğa ulaşabilirisiniz. BİM müşterilerinin her hafta yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğunun salı günü fırsatlarında sürpriz ürünler yer alıyor. Gıda ağırlıklı olan bu katalogda hangi ürünler var? İşte 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...