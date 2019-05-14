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14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı indirimlerinde sürpriz ürünler

14 Mayıs tarihli BİM aktüel ürünler merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde hangi ürünlerin indirimli olacağını yayınladığı katalogla duyuran BİM marketler bugünden itibaren o ürünlere raflarda yer vermeye başladı. BİM müşterileri güncel ürünleri merak ediyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte 14 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

14.05.2019 10:27 - Son Güncelleme: 14.05.2019 10:27
14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı indirimlerinde sürpriz ürünler

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 14 Mayıs'ta satışa çıkan BİM indirimleri merak ediliyor. Haberimizde yayınlanan son kataloğa ulaşabilirisiniz. BİM müşterilerinin her hafta yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğunun salı günü fırsatlarında sürpriz ürünler yer alıyor. Gıda ağırlıklı olan bu katalogda hangi ürünler var? İşte 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı indirimlerinde sürpriz ürünler

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 MAYIS 2019)

Fındık Yağı Çotanak 5 L

• %100 Fındık yağı

14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı indirimlerinde sürpriz ürünler

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 MAYIS 2019)

Piliç Füme Namet 150 g

• Yüksek protein, düşük yağ

14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı indirimlerinde sürpriz ürünler

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 MAYIS 2019)

Çemeni Sıyrılmış Pastırma Amasya Et 2x100 g

14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı indirimlerinde sürpriz ürünler

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 MAYIS 2019)

Kavurma Amasya Et 250 g

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