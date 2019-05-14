YouTube fenomeni ormanda ilkel yöntemlerle öyle bir şey yaptı ki! Milyonlar onu izledi...

Son zamanlarda YouTube'ta en çok ilgi gören çalışmalardan biri de birbirinden maharetli ellerin tamamen kendi imkanlarıyla ortaya çıkardığı mucizeler. Bunların başında da ormanda ilkel yöntemler kullanarak ağızları açık bırakan yapılar inşa eden bu YouTuber geliyor. Çektiği videolarla milyonları kendine hayran bırakmayı başaran bu genç, yaptığı son eserle de çok konuşuldu. İşte YouTube'taki videoları izlenme rekorları kıran o gencin son eseri...

14.05.2019 08:23 - Son Güncelleme: 14.05.2019 08:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





