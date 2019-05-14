Genç kanocu, Tyson'ın gazabından kurtulamadı! İşte hayvanların insanlara musallat olduğu anlar

İnsanlar tarafından rahatsız edilen hayvanların tepkileri ilginç anlara sahne oluyor. İngiltere'de yer alan Grand Union Kanalı, bir zamanlar kano gezintisi yapmak isteyenler için gözde bir mekandı. Ancak kanalı kendisine ev tutan kabadayı kuğu sinirli yapısıyla, insanları alt etmeyi başardı. 20 yaşındaki kanocu Joe Davies de kanalın yanlış kısmına gelince Tyson'ın gazabına uğradı. Tyson'ın kanoculara saldırıları o kadar ciddi ki, kanalın 3 kilometreden uzun bir bölümünün kullanımına yasak geldi. Daha önce Tyson'ın şöhretini duyduğunu söyleyen Davies, kuğunun saldırısıyla kanosu devrilip suya düşünce bir daha buraya uğramamaya karar verdi.

14.05.2019 11:54 - Son Güncelleme: 14.05.2019 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





