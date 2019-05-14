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Genç kanocu, Tyson'ın gazabından kurtulamadı! İşte hayvanların insanlara musallat olduğu anlar

İnsanlar tarafından rahatsız edilen hayvanların tepkileri ilginç anlara sahne oluyor. İngiltere'de yer alan Grand Union Kanalı, bir zamanlar kano gezintisi yapmak isteyenler için gözde bir mekandı. Ancak kanalı kendisine ev tutan kabadayı kuğu sinirli yapısıyla, insanları alt etmeyi başardı. 20 yaşındaki kanocu Joe Davies de kanalın yanlış kısmına gelince Tyson'ın gazabına uğradı. Tyson'ın kanoculara saldırıları o kadar ciddi ki, kanalın 3 kilometreden uzun bir bölümünün kullanımına yasak geldi. Daha önce Tyson'ın şöhretini duyduğunu söyleyen Davies, kuğunun saldırısıyla kanosu devrilip suya düşünce bir daha buraya uğramamaya karar verdi.

14.05.2019 11:54 - Son Güncelleme: 14.05.2019 11:54
Hayvanların insanlara musallat olduğu anlar

Nambiya'daki ulusal parktaki bir gergedan önce turistlerin bulunduğu aracı izledi. Gergedanın merakı hızlıca öfkeye döndü ve şiddetli bir şekilde cipe çarptı.

Hayvanların insanlara musallat olduğu anlar

Nefes kesen görüntülerde otların arasındaki hayvan ilk olarak yolda durmakta olan turistlerin bulunduğu aracı izliyor. Merakı hızlıca öfkeye dönerek cipe doğru koşmaya başlayan kızgın gergedan, aracın içindeki turistlerin korku dolu bakışları arasında şiddetli bir şekilde cipe çarpıyor.

Hayvanların insanlara musallat olduğu anlar

Bu korku dolu anlar Namibya'nın Etosha Ulusal Parkı'nda gergedanın saldırdığı cipin önünde bulunan araçtaki Alexandra Poier (48) isimli kadın tarafından çekildi.

Hayvanların insanlara musallat olduğu anlar

Poier, araçtaki kişilerin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirtti.

Hayvanların insanlara musallat olduğu anlar
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