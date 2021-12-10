Sultangazi’de bir garip olay: Oyun makinesini tekmeledi dengesini kaybedince duvarı parçaladı!
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yumruk ve tekme atılarak puan kazanılan oyun makinesiyle eğlenmek isteyen çocuk, tekme attıktan sonra dengesini kaybederek duvarı parçaladı. Yaşanan o ilginç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte habere ilişkin detaylar...
10.12.2021 22:31
- Son Güncelleme: 10.12.2021 23:05
Sultangazi'de Arda Dövdemir isimli çocuk, arkadaşıyla birlikte halı sahaya giderek oyun makineleriyle eğlenmek istedi.
Çocuk olayı yara almadan atlatırken, yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Arkadaşını geçmek istediğini söyleyen Arda Dövdemir "Buraya arkadaşlarımızla vakit geçirmeye geliyoruz. Burada oyunlar oynuyoruz. Arkadaşımla bir akşam boks torbasına vurmaya geldik. Arkadaşım benden daha hızlı vurdu, ben kaybettim. Bende bu sefer gerilerek çok hızlı vurdum, dengemi kaybedip duvarın içinde buldum kendimi. Duvarda kırıldı" diyerek yaşadığı olayı anlattı.