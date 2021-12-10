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Sultangazi’de bir garip olay: Oyun makinesini tekmeledi dengesini kaybedince duvarı parçaladı!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yumruk ve tekme atılarak puan kazanılan oyun makinesiyle eğlenmek isteyen çocuk, tekme attıktan sonra dengesini kaybederek duvarı parçaladı. Yaşanan o ilginç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte habere ilişkin detaylar...

10.12.2021 22:31 - Son Güncelleme: 10.12.2021 23:05
Sultangazi’de bir garip olay: Oyun makinesine tekmeledi dengesini kaybedince duvarı parçaladı!

Sultangazi'de Arda Dövdemir isimli çocuk, arkadaşıyla birlikte halı sahaya giderek oyun makineleriyle eğlenmek istedi.

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Sultangazi’de bir garip olay: Oyun makinesine tekmeledi dengesini kaybedince duvarı parçaladı!

Çocuklar tekme ya da yumruk atılarak skor kazanılan makineye tekme atarak birbiriyle yarışmaya başladı.

Sultangazi’de bir garip olay: Oyun makinesine tekmeledi dengesini kaybedince duvarı parçaladı!

Arkadaşı daha çok puan alınca Arda Dövdemir, daha yüksek skor almak için sıra kendine gelince makineden uzaklaştı.

Sultangazi’de bir garip olay: Oyun makinesine tekmeledi dengesini kaybedince duvarı parçaladı!

Koşarak makineye doğru koşan Dövdemir, tekme attıktan sonra dengesini kaybedip duvara çarptı.

Sultangazi’de bir garip olay: Oyun makinesine tekmeledi dengesini kaybedince duvarı parçaladı!

Duvarın parçalanması üzerine çocuk yan tarafa düştü.

Sultangazi’de bir garip olay: Oyun makinesine tekmeledi dengesini kaybedince duvarı parçaladı!

Çocuk olayı yara almadan atlatırken, yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Arkadaşını geçmek istediğini söyleyen Arda Dövdemir "Buraya arkadaşlarımızla vakit geçirmeye geliyoruz. Burada oyunlar oynuyoruz. Arkadaşımla bir akşam boks torbasına vurmaya geldik. Arkadaşım benden daha hızlı vurdu, ben kaybettim. Bende bu sefer gerilerek çok hızlı vurdum, dengemi kaybedip duvarın içinde buldum kendimi. Duvarda kırıldı" diyerek yaşadığı olayı anlattı.

Sultangazi’de bir garip olay: Oyun makinesine tekmeledi dengesini kaybedince duvarı parçaladı!
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