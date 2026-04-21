KORUMA ALTINA ALINAN DOĞAL ALAN

Kız Tepesi Tabiat Anıtı, sahip olduğu jeolojik ve biyolojik zenginlik nedeniyle 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Yaklaşık 542 hektarlık alanı kapsayan bu bölge, doğal yapısının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla tescillendi.

Doğanın renklerini, tarihi ve yaban hayatını bir arada sunan Kız Tepesi, keşfedilmeyi bekleyen önemli doğal miraslardan biri olmaya devam ediyor.