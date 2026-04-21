Mars değil Türkiye: 10 milyon yıllık Kız Tepesi 191 kuş türüne yuva oluyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Kız Tepesi Tabiat Anıtı ve çevresindeki sulak alanlar, zengin kuş çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Flamingo, leylek, balıkçıl ve yırtıcı kuşlar dahil yaklaşık 191 türün gözlemlendiği bölge, Mars'ı andıran jeolojik yapısıyla doğaseverlerin yoğun ilgisini görüyor.

10 milyon yıllık Kız Tepesi’nde eşsiz doğa ve kuş çeşitliliği

Yaklaşık 10 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Kız Tepesi Tabiat Anıtı, özgün jeolojik yapısıyla dikkat çekiyor. Katmanlı toprak yapısı ve renkli görünümüyle adeta açık hava müzesini andıran bölge, hem doğal oluşum süreci hem de eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

RENKLERİN BÜYÜLEYİCİ UYUMU

Kız Tepesi, kırmızıdan sarıya, kahverengiden griye uzanan toprak tonlarıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında ortaya çıkan manzara, fotoğrafçılar için eşsiz kareler yakalama fırsatı yaratıyor.

Gölün arkasında yükselen ve yaklaşık 10 milyon yıl önce oluştuğu bilinen tepeler, bölgeye "Mars yüzeyi" benzetmesi yapılmasına neden oluyor.

"MARS YÜZEYİ" BENZETMESİ

Toprak yapısındaki yoğun demir mineralleri, özellikle kırmızı tonların belirginleşmesine neden olur. Bu durum, bölgenin Mars yüzeyine benzetilmesine yol açar. Gün doğumu ve gün batımında renklerin daha da belirginleşmesi, bu benzetmeyi güçlendirir.

JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Kız Tepesi'nin oluşumu yaklaşık 10 milyon yıl öncesine, Miyosen dönemine kadar uzanır. Bölgedeki kırmızı, sarı, gri ve kahverengi tonlardaki katmanlar kil, marn ve kumtaşı gibi tortul kayaçların zamanla aşınmasıyla ortaya çıkmıştır.

Bu renkli yapı, yağmur ve rüzgâr erozyonunun etkisiyle bugünkü dalgalı ve katmanlı görünümünü kazanmıştır.

KUŞ GÖZLEMCİLERİ İÇİN CENNET

Kız Tepesi'nin hemen önünde yer alan Nallıhan Kuş Cenneti, yılın farklı dönemlerinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Sulak alan ve çevresindeki doğal habitatlar, hem yerli hem de göçmen kuşlar için önemli bir yaşam alanı sunuyor. Bu özellikleriyle bölge, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları için ideal bir ortam oluşturuyor.

NALLIHAN KUŞ CENNETİ İLE BAĞLANTISI

Kız Tepesi'nin hemen önünde yer alan Nallıhan Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biridir. Bu alan, göç yolları üzerinde bulunduğu için yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapar.

Tepeden bakıldığında göl ve kuş habitatları panoramik olarak izlenebilir.

BÖLGEDE YAŞAYAN KUŞ TÜRLERİ

Kız Tepesi ve çevresindeki sulak alanlarda yaklaşık 191 farklı kuş türü gözlemleniyor. Bunlar arasında:

-Flamingolar (özellikle göç dönemlerinde dikkat çekiyor)

-Leylekler

-Balıkçıl türleri (gri balıkçıl, küçük ak balıkçıl gibi)

-Yaban ördekleri ve çeşitli su kuşları

-Yırtıcı kuşlar (şahin, kartal, atmaca gibi)

-Kıyı kuşları ve ötücü türler

Bu çeşitlilik, bölgenin hem göç yolu üzerinde bulunmasından hem de farklı yaşam alanlarını bir arada barındırmasından kaynaklanıyor.

KORUMA ALTINA ALINAN DOĞAL ALAN

Kız Tepesi Tabiat Anıtı, sahip olduğu jeolojik ve biyolojik zenginlik nedeniyle 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Yaklaşık 542 hektarlık alanı kapsayan bu bölge, doğal yapısının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla tescillendi.

Doğanın renklerini, tarihi ve yaban hayatını bir arada sunan Kız Tepesi, keşfedilmeyi bekleyen önemli doğal miraslardan biri olmaya devam ediyor.

ULAŞIM VE ZİYARET

Ankara şehir merkezine yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta bulunan Kız Tepesi, Nallıhan üzerinden kolayca ulaşılabilir. Bölge, özellikle hafta sonları doğa yürüyüşü, kuş gözlemi ve fotoğrafçılık için ziyaretçi çeker.

(AA, yapay zeka)