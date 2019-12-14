Ankara'da doktorları bile şaşkına çeviren olay! Karnındaki şişlik için doktora gitti...
Ankara'da yaşayan 49 yaşayan 49 yaşında Dürdane Tosun, 6 aydır karın şişliği, kilo sorunu ve karın ağrısı yaşıyordu. Çaresini aramak için hastanenin yolunu tutan Dürdane Tosun, rahatsızlığının nedeni öğrenince hayretler içerisinde kaldı. Hatta doktorlar bile şaşkına döndü. Operasyon sonrası ortaya çıkan manzara ise tabiri caizse tüyler ürpertti. İşte Ankara'da gerçekleşen bu şoke edici haberin detayları!
Yumurtalıkta yaklaşık 40 cm'lik bir kitle görüldü
Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yavuz Şimşek şunları söyledi : "Ultrasonda sağ yumurtalıktan kaynaklanan yaklaşık 40 cm'lik dev bir kitle gördük. Yumurtalık kitleleri 10 cm üzerinde olduğunda kanser ihtimali artar. Buna ek olarak bu kitlenin patlayıp batın içine açılarak hastayı peritonit ve şok tablosuna sokma ihtimali de vardı. Bundan dolayı acil ameliyat kararı aldık."
Kitle hastaya zarar vermeden alındı
Operasyon öncesi hazırlıklar tamamlanarak Dürdane Tosun Ankara'da özel bir hastanede ameliyata alındı. Bu ameliyatla kitleyi alan Doç. Dr. Şimşek, "Kitleyi yapıştığı çevre dokulardan nazikçe ayırdık. Patlatmadan ve çevresindeki organlara zarar vermeden çıkarttık." dedi. Doç. Dr. Şimşek, Dürdane Tosun'dan alınan kitlenin 6.8 kg ağırlığında ve 45 cm boyutunda olduğunu belirtti.