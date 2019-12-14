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Ankara'da doktorları bile şaşkına çeviren olay! Karnındaki şişlik için doktora gitti...

Ankara'da yaşayan 49 yaşayan 49 yaşında Dürdane Tosun, 6 aydır karın şişliği, kilo sorunu ve karın ağrısı yaşıyordu. Çaresini aramak için hastanenin yolunu tutan Dürdane Tosun, rahatsızlığının nedeni öğrenince hayretler içerisinde kaldı. Hatta doktorlar bile şaşkına döndü. Operasyon sonrası ortaya çıkan manzara ise tabiri caizse tüyler ürpertti. İşte Ankara'da gerçekleşen bu şoke edici haberin detayları!

14.12.2019 11:14 - Son Güncelleme: 14.12.2019 11:26
Ankara'da doktorları bile şaşkına çeviren olay! Karnındaki şişlik için doktora gitti...

Akıllara durgunluk veren olayın başlangıcı yıllar öncesine dayanıyor. Daha önce Dürdane Tosun çeşitli nedenlerle karnından 5 defa ameliyat olmuş rahim dokusu da daha önceki yıllarda alınmıştı.

Ankara'da doktorları bile şaşkına çeviren olay! Karnındaki şişlik için doktora gitti...

Son 6 aydır karın şişkinliği ve kilo sorunu yaşayan 49 yaşındaki Dürdane Tosun Ankara'da özel bir hastaneye başvurdu. Doktorlar tarafından kontrole alınan Dürdane Tosun'un ultrason görüntülerinde sağ yumurtalıktan kaynaklanan yaklaşık 40 cm'lik dev bir kitle tespit edildi.

Ankara'da doktorları bile şaşkına çeviren olay! Karnındaki şişlik için doktora gitti...

Yumurtalıkta yaklaşık 40 cm'lik bir kitle görüldü

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yavuz Şimşek şunları söyledi : "Ultrasonda sağ yumurtalıktan kaynaklanan yaklaşık 40 cm'lik dev bir kitle gördük. Yumurtalık kitleleri 10 cm üzerinde olduğunda kanser ihtimali artar. Buna ek olarak bu kitlenin patlayıp batın içine açılarak hastayı peritonit ve şok tablosuna sokma ihtimali de vardı. Bundan dolayı acil ameliyat kararı aldık."

Ankara'da doktorları bile şaşkına çeviren olay! Karnındaki şişlik için doktora gitti...

Kitle hastaya zarar vermeden alındı

Operasyon öncesi hazırlıklar tamamlanarak Dürdane Tosun Ankara'da özel bir hastanede ameliyata alındı. Bu ameliyatla kitleyi alan Doç. Dr. Şimşek, "Kitleyi yapıştığı çevre dokulardan nazikçe ayırdık. Patlatmadan ve çevresindeki organlara zarar vermeden çıkarttık." dedi. Doç. Dr. Şimşek, Dürdane Tosun'dan alınan kitlenin 6.8 kg ağırlığında ve 45 cm boyutunda olduğunu belirtti.

Ankara'da doktorları bile şaşkına çeviren olay! Karnındaki şişlik için doktora gitti...

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ OPERASYONLAR!

ABD'li ünlü bir doktor sık sık kitle operasyonlarıyla gündeme geliyor. İşte bunlardan birinde boynunda yıllarca giderek büyüyen kitleyi aldırmak siteyen bir adam. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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