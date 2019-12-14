Ankara'da doktorları bile şaşkına çeviren olay! Karnındaki şişlik için doktora gitti...

Yumurtalıkta yaklaşık 40 cm'lik bir kitle görüldü

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yavuz Şimşek şunları söyledi : "Ultrasonda sağ yumurtalıktan kaynaklanan yaklaşık 40 cm'lik dev bir kitle gördük. Yumurtalık kitleleri 10 cm üzerinde olduğunda kanser ihtimali artar. Buna ek olarak bu kitlenin patlayıp batın içine açılarak hastayı peritonit ve şok tablosuna sokma ihtimali de vardı. Bundan dolayı acil ameliyat kararı aldık."