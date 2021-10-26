Rizeliler almak için sıraya giriyor! ’Kel simit’ kargo otobüs ve uçakla şehir dışına da gönderiliyor

Bu lezzetle tanışanlar da kolay kolay bırakamıyor. Özellikle Rizeliler, büyükşehirlere giderken muhakkak yanlarına simit alıp götürüyorlar. Bolca aldıklarında dolaba koyuyorlar, ısıtıp ısıtıp yiyorlar. Simit tek başına yendiği gibi çay ve kaşarla da başka bir lezzetli oluyor" dedi.