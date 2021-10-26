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Haberler Yaşam Rizeliler almak için sıraya giriyor! 'Kel simit' kargo otobüs ve uçakla şehir dışına da gönderiliyor

Rizeliler almak için sıraya giriyor! 'Kel simit' kargo otobüs ve uçakla şehir dışına da gönderiliyor

Rusya'da 'bubrik' adıyla kahvaltılarda tüketilen ve 150 yıl önce gurbetçilerin Rize'ye getirdiği 'kel simit' kentin vazgeçilmez lezzetlerinden oldu. 'Kel simit' günlük yaklaşık 60 bin adet üretilirken fırınların önünde ise kuyruklar oluşuyor. 'Kel simit' şehir dışında bu lezzeti tüketmek isteyenlere ise kargo, otobüs ve uçaklarla gönderiliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'coğrafi işaret' ile tescillenen 'kel simit' 1 liradan satılıyor.

DHA
26.10.2021 15:30 - Son Güncelleme: 26.10.2021 15:37
Rizeliler almak için sıraya giriyor! ’Kel simit’ kargo otobüs ve uçakla şehir dışına da gönderiliyor

Rusya'da, 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçilerin getirdiği Rize'de kentin adını alan simit, vazgeçilmez lezzetlerden oldu. Günlük yaklaşık 60 bin adet üretilen, isteyenlerin fırınların önlerinde kuyruk oluşturduğu simit, kargo, otobüs ve uçaklarla il dışına da yollanıyor.

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Rizeliler almak için sıraya giriyor! ’Kel simit’ kargo otobüs ve uçakla şehir dışına da gönderiliyor

Rusya'da 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçiler tarafından getirildiği Rize'de kentin adını alan simit, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'coğrafi işaret' ile tescillendi.

Rizeliler almak için sıraya giriyor! ’Kel simit’ kargo otobüs ve uçakla şehir dışına da gönderiliyor

Susamsız olduğundan, 'kel simit' adıyla da anılan, sofraların vazgeçilmezi olan simit, 25 fırında günlük yaklaşık 60 bin adet üretiliyor. Almak isteyenlerin fırın önlerinde kuyruk oluşturduğu simit, kargo, otobüs ve uçaklarla il dışında yaşayan Rizelilere de gönderiliyor. Rize simidi 1 TL'ye satılıyor.

Rizeliler almak için sıraya giriyor! ’Kel simit’ kargo otobüs ve uçakla şehir dışına da gönderiliyor

'LEZZETLE TANIŞANLAR BIRAKAMIYOR'
54 yıldır simit imalatı yapan Şefik Öztürk, "Simitçilik bizde baba mesleği, biz de devam ettiriyoruz. Sevgiyle yapıyoruz. Yoğurmasından haşlamasına, pişirmesine kadar titizlikle yapıyoruz. Sonunda bu lezzet ortaya çıkıyor.

Rizeliler almak için sıraya giriyor! ’Kel simit’ kargo otobüs ve uçakla şehir dışına da gönderiliyor

Bu lezzetle tanışanlar da kolay kolay bırakamıyor. Özellikle Rizeliler, büyükşehirlere giderken muhakkak yanlarına simit alıp götürüyorlar. Bolca aldıklarında dolaba koyuyorlar, ısıtıp ısıtıp yiyorlar. Simit tek başına yendiği gibi çay ve kaşarla da başka bir lezzetli oluyor" dedi.

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