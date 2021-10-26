Rizeliler almak için sıraya giriyor! 'Kel simit' kargo otobüs ve uçakla şehir dışına da gönderiliyor
Rusya'da 'bubrik' adıyla kahvaltılarda tüketilen ve 150 yıl önce gurbetçilerin Rize'ye getirdiği 'kel simit' kentin vazgeçilmez lezzetlerinden oldu. 'Kel simit' günlük yaklaşık 60 bin adet üretilirken fırınların önünde ise kuyruklar oluşuyor. 'Kel simit' şehir dışında bu lezzeti tüketmek isteyenlere ise kargo, otobüs ve uçaklarla gönderiliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'coğrafi işaret' ile tescillenen 'kel simit' 1 liradan satılıyor.
Rusya'da, 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçilerin getirdiği Rize'de kentin adını alan simit, vazgeçilmez lezzetlerden oldu. Günlük yaklaşık 60 bin adet üretilen, isteyenlerin fırınların önlerinde kuyruk oluşturduğu simit, kargo, otobüs ve uçaklarla il dışına da yollanıyor.
Rusya'da 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçiler tarafından getirildiği Rize'de kentin adını alan simit, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'coğrafi işaret' ile tescillendi.
Susamsız olduğundan, 'kel simit' adıyla da anılan, sofraların vazgeçilmezi olan simit, 25 fırında günlük yaklaşık 60 bin adet üretiliyor. Almak isteyenlerin fırın önlerinde kuyruk oluşturduğu simit, kargo, otobüs ve uçaklarla il dışında yaşayan Rizelilere de gönderiliyor. Rize simidi 1 TL'ye satılıyor.