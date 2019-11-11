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12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte indirimli ürünler...

Bu hafta BİM aktüel kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 12 Kasım Salı haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu kısa bir süre önce BİM'in sitesinde yayınlandı. Katalogda bu hafta özellikle ev ve bakım ürünleri dikkat çekenler arasında yerini aldı. Peki, bu hafta BİM'de hangi indirimli ürünler yer alacak? İşte o ürünlerin listesi...

11.11.2019 18:57 - Son Güncelleme: 11.11.2019 19:02
12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte indirimli ürünler...

BİM tarafından Salı ve Cuma günleri indirimlerle satışa sunulan aktüel ürünlerde bu hafta birçok sürpriz ürün bulunuyor. Kataloğu yakından takip eden vatandaşlar ise hangi ürünlerin yer aldığını merak ederken fırsatlardan da yararlanmak istiyor. İşte 12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi...

12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte indirimli ürünler...

Bulaşık Makinesi KEY 3003

• Paslanmaz çelik gövde

• Ayarlanabilir fincan rafları

• Su taşma emniyet sistemi

• Tuz uyarı ışığı

• A Kurutma performansı

• Beyaz renk

12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte indirimli ürünler...
12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte indirimli ürünler...
12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte indirimli ürünler...
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