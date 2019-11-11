12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte indirimli ürünler...

BİM tarafından Salı ve Cuma günleri indirimlerle satışa sunulan aktüel ürünlerde bu hafta birçok sürpriz ürün bulunuyor. Kataloğu yakından takip eden vatandaşlar ise hangi ürünlerin yer aldığını merak ederken fırsatlardan da yararlanmak istiyor. İşte 12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi...