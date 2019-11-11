12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte indirimli ürünler...
Bu hafta BİM aktüel kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 12 Kasım Salı haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu kısa bir süre önce BİM'in sitesinde yayınlandı. Katalogda bu hafta özellikle ev ve bakım ürünleri dikkat çekenler arasında yerini aldı. Peki, bu hafta BİM'de hangi indirimli ürünler yer alacak? İşte o ürünlerin listesi...
11.11.2019 18:57
- Son Güncelleme: 11.11.2019 19:02
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