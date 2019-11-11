Tüm dünya merakla bekliyordu! Merkür, Güneş ile Dünya'nın arasından geçti

Tüm dünyanın uzun süredir beklediği gök olayı bugün gerçekleşti. Merkür, Güneş ile Dünya arasından geçti. En son 2003 yılında yaşanan olay Türkiye'den de gözlendi. Merkür'ün geçişi Güney ABD, Batı Afrika, Atlantik Okyanusu'nda 5.5 saat boyunca izlenebilecek. Bir sonraki geçişin ise 13 Kasım 2032'de gerçekleşeceği kaydedildi.

11.11.2019 17:52 - Son Güncelleme: 11.11.2019 17:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





