Tüm dünya merakla bekliyordu! Merkür, Güneş ile Dünya'nın arasından geçti
Tüm dünyanın uzun süredir beklediği gök olayı bugün gerçekleşti. Merkür, Güneş ile Dünya arasından geçti. En son 2003 yılında yaşanan olay Türkiye'den de gözlendi. Merkür'ün geçişi Güney ABD, Batı Afrika, Atlantik Okyanusu'nda 5.5 saat boyunca izlenebilecek. Bir sonraki geçişin ise 13 Kasım 2032'de gerçekleşeceği kaydedildi.
11.11.2019 17:52
- Son Güncelleme: 11.11.2019 17:57
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, Güneş'e doğrudan bakıldığında göz retinasının ciddi şekilde zarar göreceği uyarısı yapıldı. Geçişin izlenmesi için Güneş diskine doğrudan bakılması veya özel koruyucu filtresi bulunmayan optik cihazlarla (teleskop, dürbün gibi) bakılmasının gözde körlüğe neden olabileceği, özel filtre donanımına sahip optik cihazlarla (teleskop, dürbün gibi) izlenmesi gerektiği vurgulandı.
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