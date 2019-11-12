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Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon koyun! Sonucuna inanamayacaksınız

Limonun faydaları saymakla bitmiyor. Şimdi size limonun bambaşka bir yönünü göstereceğiz. Kullandığınız limonları çöpe atmak yerine onları etkili bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Limonları çöpe atmak yerine bulaşık makinesine atın bakın neler olacak... Bu fikir en başta kulağınıza tuhaf geliyor olabilir. Fakat denemekten zarar gelmez. Öyle ki, sonucu görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. İşte sonuç...

12.11.2019 15:35 - Son Güncelleme: 12.11.2019 15:38
Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon koyun! Sonucuna inanamayacaksınız

Kullanılmış limonları çöpe atmaktansa bulaşık makinesine koymak başta kulağa tuhaf gelebilir. Limonların neden bulaşık makinesine koyulması gerektiğini anlayınca siz de bundan sonra çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz.

Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon koyun! Sonucuna inanamayacaksınız

Çöpe çok fazla yiyecek atıyoruz. Yapılan araştırmalara göre insanlar yemeklerinin neredeyse yarısını israf ediyorlarmış.

Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon koyun! Sonucuna inanamayacaksınız

Aslında bunları çöpe atmaktan başka şeyler de yapabiliriz. Mesela limonları kullandıktan sonra çöpe atmak yerine çok daha etkili bir şekilde kullanabiliriz.

Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon koyun! Sonucuna inanamayacaksınız

Sirke ve karbonat gibi limon da çok farklı alanlarda kullanılabilen bilen ve kimyasal olmayan doğal bir araç haline geliyor. Tek ihtiyacınız olan kullanılmış bir limon parçası ya da dilimi. Dilimi bulaşık makinesine yerleştirip makinenizi çalıştırdıktan sonra göreceklerinize siz bile şaşıracaksınız.

Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon koyun! Sonucuna inanamayacaksınız

Düşük pH değeri ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle limon suyu doğal temizlik ürünü gibi kullanılabiliyor. Sadece bulaşıklarınızın daha iyi yıkanmasını sağlamıyor ve aynı zamanda makineye atılanların daha güzel kokmasını sağlıyor.

Akıllıca değil mi?

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