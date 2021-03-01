100 yıllık halı! 1,5 milyon liraya satışa çıkarıldı

Sivas kent merkezinde yaşayan Gülhan ailesi atalarından kendilerine yadigar kalan ipek halı ve kilimlere gözü gibi bakıyorlar. Büyük bir özenle sakladıkları ve adeta sanat eseri olan tarihi ipek halı ve kilimler el dokuması ve kök boyalı olmalarıyla dikkat çekiyor. Gülhan ailesi 90 ila 100 yıllık olduklarını söyledikleri ipek halı ve kilimleri dudak uçuklatan fiyatlara satışa çıkardı. İnternet üzerinden 1.5 milyon liraya satışa çıkarılan ipek halının yanı sıra Gülhan ailesi, el dokuma namazgahı bir milyon, kilime ise bir milyon 250 bin lira fiyat biçti.