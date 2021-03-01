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Lakerdanın kavanozu 350 TL! Balıkçılar talebi karşılamaya çalışıyor

Karadeniz'de bu sene palamut bolluğu olunca balıkçılar, lakerda yapıp, satmaya başladı. Tuzlanan palamuttan yapılan lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 350 liradan satılırken, balıkçılar ise yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.

01.03.2021 10:40 - Son Güncelleme: 01.03.2021 10:40
Lakerdanın kavanozu 350 TL! Balıkçılar talebi karşılamaya çalışıyor

Karadeniz'de bolluğu yaşanan palamut, tezgahları şenlendirdi. Palamut bol olunca Sinoplu balıkçılar, lakerda yapımına da başladı. Meraklıları tarafından özenle hazırlanan lakerdanın yapımı oldukça zahmetli.

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Lakerdanın kavanozu 350 TL! Balıkçılar talebi karşılamaya çalışıyor

Lakerdanın iyi olması için palamudun irisi ya da torik olması şart. İlk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu bir tel yardımıyla temizleniyor. Balığın temizlenmesinin ardından 3 gün buzlu suda bekletiliyor.

Lakerdanın kavanozu 350 TL! Balıkçılar talebi karşılamaya çalışıyor

Ardından lakerdanın en önemli kısmı tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma geliyor. Lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 300- 350 liradan satışa sunuluyor.

Lakerdanın kavanozu 350 TL! Balıkçılar talebi karşılamaya çalışıyor


"TALEP ÇOK AMA ELİMİZDE LAKERDA YOK"
Lakerda yapımı ile ilgili bilgi veren balıkçı İsmail Değer, "Lakerda, kış ayların vazgeçilmezidir. İri palamut ve torik balıklarından yapılıyor. İri balıklar kafaları kesildikten sonra belli bir dilim aralıklarıyla kesilerek suya yatırılır. Suda kanı çıksın diye 3 gün bekletilir.

Lakerdanın kavanozu 350 TL! Balıkçılar talebi karşılamaya çalışıyor

Daha sonra iplik dediğimiz tellerle balıkların kanları alınır. Birkaç gün daha suda kaldıktan sonra tuza yatırılır ve bu şekilde lakerdamız hazırlanır.