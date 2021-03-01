Lakerdanın kavanozu 350 TL! Balıkçılar talebi karşılamaya çalışıyor
Karadeniz'de bu sene palamut bolluğu olunca balıkçılar, lakerda yapıp, satmaya başladı. Tuzlanan palamuttan yapılan lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 350 liradan satılırken, balıkçılar ise yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.
01.03.2021 10:40
- Son Güncelleme: 01.03.2021 10:40
"TALEP ÇOK AMA ELİMİZDE LAKERDA YOK"
Lakerda yapımı ile ilgili bilgi veren balıkçı İsmail Değer, "Lakerda, kış ayların vazgeçilmezidir. İri palamut ve torik balıklarından yapılıyor. İri balıklar kafaları kesildikten sonra belli bir dilim aralıklarıyla kesilerek suya yatırılır. Suda kanı çıksın diye 3 gün bekletilir.