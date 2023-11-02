Sahte 'Atatürk' 2 saatte milyonluk oldu! TikTok'ta eşi benzeri görülmemiş sömürü: Sırf benziyor diye...

Sosyal medyanın son yıllardaki popüler uygulaması TikTok, her geçen gün bir ahlaksızlığa ev sahipliği yapıyor. Önceki zamanlarda cinsiyeti erkek olan bir yayıncı hamile rolü yaparak, binlerce TikTok kullanıcısını bu tiyatroya inandırmayı başarmıştı. Platformda ahlaksızlıklar diz boyu devam ederken bu duruma son örnek ise daha çok para kazanmak için Atatürk'e benzerliğini kullanan Serdar Görel İsimli yayıncıdan geldi. İnsanların duygularını sömüren yayıncının 29 Ekim'de yaptığı TikTok yayınında 2 saat içerisinde dudak uçuklatan miktarda bir bağış topladığı iddia edildi. İşte detaylar…