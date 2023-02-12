10 dakikada kireci silip süpürüyor! Banyo, lavabo, klozet, duş başlığı, kettle resmen parlayacak! Sadece 2 malzeme...

Temizlik için kullanılan çamaşır suları, aslında kireç kalıntısının rengini açarak onu görünmez hale getiriyor. Bu durum ise klozet lekelerinin hızla geri dönmesine neden oluyor. Kireç tortusunun tamamen yok olması için yapılması gereken daha önemli bir adım bulunuyor.