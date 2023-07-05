1 tane bile kel kalmayacak! 30 günde saç fışkıracak! Kıvanç Tatlıtuğ'a çevirecek tarif! Dermatologlar açıkladı! Resmen 4'lü şifa...
Kellik derdine son! Cilt uzmanları bu dört çare sayesinde derdinize derman olacak. Birçok farklı sebebe bağlı olarak ortaya çıkan kellik özellikle stresten kaynaklanıyorsa çözüm mümkün. Sizler için vereceğimiz bu kürü düzenli bir şekilde uygularsanız var olan dökülmeyi durdurabilir saçların gürleşmesini sağlayabilirsiniz.
05.07.2023 14:35 - Son Güncelleme: 05.07.2023 14:55
UZMAN İSİM KELLİĞİ SONA ERDİRECEK YÖNTEMLERİ AÇIKLADI!
PRP TEDAVİSİ
PRP; (Platelet rich plasma) kişinin vücudundan küçük bir miktar kan alındıktan sonra kanın özel bir işlem ile plazmasının ayrıştırılarak, vücuda enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemidir. Elde edilen plazma, "platelet" denilen hücrelerden oldukça zengindir.