📢 Sakın buzdolabını bu şekilde kullanmayın! Yaptığınız hata elektrik faturası olarak geri dönüyor!
Buzdolabı evin en kıymetli eşyalarından biri. Dolayısıyla en çok elektriği de o tüketiyor. Fakat bazı yöntemlerle bu harcamayı en ufak düzeyde tutabilirsiniz. İşte buzdolabı kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ve yapılan o hatalar....
Eve gelen elektrik faturasından şikayetçiyseniz yaptığınız bazı yanlışlar söz konusu olabilir. Özellikle evin en çok elektrik harcayanlarından biri de buzdolabıdır. Peki, buzdolabı kullanırken nelere dikkat edilmeli? Buzdolabı kullanımı nasıl olmalı? İşte hayat kurtaracak tüyolar....
CONTALARI KONTROL EDİN
Buzdolabı kapı contaları önemli. Contalar sıkıca kapanır ve soğuk havanın içeride kilitli kalmasını sağlar. Cihaz bu sayede korunur ve ortamı soğutmak için çok fazla güç kullanmaz. Ancak zamanla gevşeyip daha az iyi performans göstererek soğuk havanın daha hızlı kaçmasına izin verebilir.
Buzdolabının kapağını kapatın ve conta ile kapı arasına bir parça kağıt ösıkıştırın. Folyoyu çıkarırken direnç hissederseniz, conta hala iyi durumdadır. Öte yandan, çok kolay çıkıyorsa, buzdolabınızın contasının temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekebilir.
BUZDOLABINIZI BİR ISI KAYNAĞININ YANINA YERLEŞTİRMEYİN
Buzdolabının yeri önemlidir. Bu nedenle, günlük olarak güneşe maruz kalıyorsa veya doğrudan bir soba veya fırının yanına yerleştiriliyorsa, buzdolabının daha fazla çalışması ve daha fazla güç talep etmesi gerekir. Bu nedenle, maliyetleri azaltmak için cihazı mümkün olduğunca serin ve gölgeli bir alana yerleştirmek önemlidir.