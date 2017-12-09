Yol Durumu
  • Türkiye Kudüs için tek yürek 1
    Türkiye Kudüs için tek yürek
    ABD'nin skandal Kudüs kararı Tüm İslam dünyasında olduğu gibi Türkiye'de de protesto edildi. Türkiye'nin bütün illerinde vatandaşlar ABD ve İsrail'e lanet yağdırdı.