Macron’un Başkan Erdoğan’ı hedef alan küstah sözlerine Türk Milleti sosyal medyadan yanıt verdi: #ErdoğanınYanındayız

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı hamlelerle dengeleri bozulan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Yunanistan'ı bir kukla olarak kullanmayı sürdürürken Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye hedef alan skandal açıklamlarına da devam ediyor.