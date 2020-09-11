Macron’un Başkan Erdoğan’ı hedef alan küstah sözlerine Türk Milleti sosyal medyadan yanıt verdi: #ErdoğanınYanındayız
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı hamlelerle dengeleri bozulan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Yunanistan'ı bir kukla olarak kullanmayı sürdürürken Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye hedef alan skandal açıklamlarına da devam ediyor. Macron bugün 'Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la'' şeklinde küstah bir açıklama yaptı. Macron'un açıklamalarının ardından sosyal medyada Başkan Erdoğan'a destek mesajları yağdı. #Erdoğan'ınYanıdayız ve "Türkiye'siz asla" anlamına gelen Fransızca #JamaisSansLaTurquie etkiketi Türkiye ve dünya gündeminde Trend Topic oldu.
11.09.2020 00:02
- Son Güncelleme: 11.09.2020 00:27
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