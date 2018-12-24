Gökyüzünü gören telefona sarıldı
Akşam saatlerinde İstanbul'da ilginç bir olay gerçekleşti. Gökyüzü kısa sürede kızıla boyandı. Olay karşısında heyecanlanan İstanbullular, değişik yorumlarda bulundu.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 21:32:43
Güncelleme: 21:39:47
İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı.
Oluşan manzara İstanbulluları heyecanlandırdı.
İş çıkışı saatine denk gelen olay, vatandaşlar tarafından çeşitli şekillerde yorumlandı.
İlginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı.
Binlerce kişi gökyüzündeki kızıllığı çekip sosyal medyada paylaştı.