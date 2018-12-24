Gökyüzünü gören telefona sarıldı

Akşam saatlerinde İstanbul'da ilginç bir olay gerçekleşti. Gökyüzü kısa sürede kızıla boyandı. Olay karşısında heyecanlanan İstanbullular, değişik yorumlarda bulundu.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 21:32:43 Güncelleme: 21:39:47
Gökyüzünü gören telefona sarıldı

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı.

Gökyüzünü gören telefona sarıldı

Oluşan manzara İstanbulluları heyecanlandırdı.

Gökyüzünü gören telefona sarıldı

İş çıkışı saatine denk gelen olay, vatandaşlar tarafından çeşitli şekillerde yorumlandı.

Gökyüzünü gören telefona sarıldı

İlginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı.

Gökyüzünü gören telefona sarıldı

Binlerce kişi gökyüzündeki kızıllığı çekip sosyal medyada paylaştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Komando okulunu bitiren bin 37 uzman erbaş yemin etti
Komando okulunu bitiren bin 37 uzman erbaş yemin etti