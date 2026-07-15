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Türkiye'den tarihi başarı: İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu

Türkiye, uluslararası turizmde elde ettiği yeni başarıyla dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında ilk dörtte yer aldı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) verileri temel alınarak hazırlanan 2026 küresel sıralamasında 60,6 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşan Türkiye, birçok önemli turizm destinasyonunu geride bırakarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

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Türkiye turizminde gelir ve ziyaretçi sayısında güçlü yükseliş

Turizmde ziyaretçi sayısındaki yükselişin yanı sıra gelirlerde de güçlü bir tablo ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığının son yıllarda yürüttüğü tanıtım faaliyetleri, kültürel miras yatırımları ve turizmi yılın tamamına yaymayı hedefleyen politikalar, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendiren başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

Türkiye dünya turizm sıralamasında 4’üncü sıraya yükseldi

TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA 4'ÜNCÜ OLDU

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) verilerinden yararlanılarak World Population Review tarafından hazırlanan 2026 küresel turizm sıralamasında Türkiye önemli bir başarıya imza attı. 60,6 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayan Türkiye, Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyanın en fazla ziyaret edilen 4'üncü ülkesi olarak listede yer aldı.

Bu sonuçla birlikte Türkiye; İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Yunanistan gibi köklü turizm destinasyonlarını geride bırakarak küresel turizmdeki yükselişini sürdürdü.

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En çok ziyaret edilen ülkeler listesinde Türkiye ilk 5’te

"MOST VISITED COUNTRIES" RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Dünyanın önde gelen veri ve araştırma platformlarından World Population Review tarafından yayımlanan 2026 "Most Visited Countries" raporu, uluslararası turizm hareketliliğinde ülkelerin performansını ortaya koydu.

Rapora göre Fransa 102 milyon ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken, İspanya 93,8 milyon ziyaretçiyle ikinci, Amerika Birleşik Devletleri ise 73,4 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada bulundu. Türkiye 60,6 milyon ziyaretçiyle dördüncü sıraya yükselirken, onu 57,7 milyon ziyaretçiyle İtalya, 45 milyon ziyaretçiyle Meksika, 41,8 milyon ziyaretçiyle Birleşik Krallık, 37,5 milyon ziyaretçiyle Almanya, 36,9 milyon ziyaretçiyle Japonya ve 36 milyon ziyaretçiyle Yunanistan takip etti.

Türkiye’nin turizm geliri 56,3 milyar doları aştı

TURİZM GELİRİNDE DE GÜÇLÜ PERFORMANS

World Population Review verilerine göre Türkiye, ziyaretçi sayısındaki başarısını ekonomik açıdan da destekledi. 56,3 milyar doları aşan turizm geliriyle dünyanın önde gelen turizm ekonomileri arasında yer alan Türkiye, sektörde oluşturduğu katma değerle dikkat çekti.

Elde edilen gelirler, yalnızca turist sayısındaki artışı değil, ziyaretçilerin daha yüksek harcama yaptığı ve turizm sektörünün ekonomiye daha fazla katkı sunduğu bir yapının güçlendiğini ortaya koydu.

Turizmde tarihi rekor! Türkiye dünya 4'üncüsü oldu

Video Oynatma İkonu Turizmde tarihi rekor! Türkiye dünya 4'üncüsü oldu
Kültürel zenginlik ve doğal güzellikler turistlerin gözdesi oldu

KÜLTÜREL ZENGİNLİK VE DOĞAL GÜZELLİKLER ÖNE ÇIKTI

Tarihi mirası, zengin kültürel değerleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki alanları, müzeleri, ören yerleri, gastronomisi ve doğal güzellikleriyle Türkiye, uluslararası turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri olmayı sürdürdü.

Deniz, kültür, sağlık, doğa, gastronomi ve kış turizmi gibi farklı alanlarda sunulan seçeneklerin yılın dört mevsimine yayılması da ülkenin rekabet gücünü artıran önemli unsurlar arasında yer aldı.

Geleceğe Miras projesi ve müze yatırımları turizmi güçlendirdi

KÜLTÜREL MİRAS YATIRIMLARI ETKİLİ OLDU

Son yıllarda hayata geçirilen Gece Müzeciliği uygulaması, Geleceğe Miras projesi kapsamında hız kazanan arkeolojik kazılar, restorasyon çalışmaları, yeni müzeler ve kültür rotaları, Türkiye'nin kültür turizmindeki cazibesini artıran başlıca çalışmalar arasında gösterildi.

Kültür varlıklarının korunmasına yönelik yatırımlar sayesinde ziyaretçilere daha kapsamlı deneyimler sunulurken, turistlerin ülkede daha uzun süre konaklamasına da katkı sağlandı.

Bakanlığın tanıtım stratejileri küresel başarıyı destekledi

TANITIM STRATEJİLERİ BAŞARIYI DESTEKLEDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü uluslararası tanıtım kampanyaları, yeni pazarlara yönelik stratejik çalışmalar ve turizmi 81 ile yaymayı hedefleyen uygulamalar, Türkiye'nin küresel turizmdeki yükselişini destekleyen temel faktörler arasında yer aldı.

Türkiye dünya turizminde sürdürülebilir büyüme sağladı

Böylece Türkiye, yalnızca ziyaretçi sayısını artıran bir ülke olmanın ötesine geçerek, turizmde sürdürülebilir büyüme sağlayan ve dünya turizmine yön veren önemli destinasyonlardan biri olarak konumunu daha da güçlendirdi.

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Turizm