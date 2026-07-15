Türkiye'den tarihi başarı: İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu
Türkiye, uluslararası turizmde elde ettiği yeni başarıyla dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında ilk dörtte yer aldı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) verileri temel alınarak hazırlanan 2026 küresel sıralamasında 60,6 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşan Türkiye, birçok önemli turizm destinasyonunu geride bırakarak dikkat çekici bir performans sergiledi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sena Demiröz Takvim.com.tr Turizm