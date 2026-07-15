Türkiye'den tarihi başarı: İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu

TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA 4'ÜNCÜ OLDU

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) verilerinden yararlanılarak World Population Review tarafından hazırlanan 2026 küresel turizm sıralamasında Türkiye önemli bir başarıya imza attı. 60,6 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayan Türkiye, Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyanın en fazla ziyaret edilen 4'üncü ülkesi olarak listede yer aldı.

Bu sonuçla birlikte Türkiye; İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Yunanistan gibi köklü turizm destinasyonlarını geride bırakarak küresel turizmdeki yükselişini sürdürdü.