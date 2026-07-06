Schengen’e gidecekler dikkat: EES nedir, havalimanında ne kadar beklenir?

PASAPORT DAMGASI YERİNİ DİJİTAL KAYDA BIRAKIYOR

AA'nın aktardığı bilgilere göre EES, Schengen bölgesine kısa süreli giriş yapan AB dışı yolcular için pasaportlara elle damga vurma dönemini sona erdiriyor.

Yeni sistemde yolcunun pasaport bilgileri, yüz görüntüsü ve parmak izi dijital olarak kaydediliyor. Böylece kişinin ne zaman giriş yaptığı, ne zaman çıktığı ve 180 gün içinde 90 gün kalış sınırını aşıp aşmadığı sistemden otomatik izleniyor.

Amaç, sınır kontrollerini daha düzenli hale getirmek. Sahte belge, süre aşımı ve giriş şartlarını karşılamayan yolcuların daha hızlı tespit edilmesi hedefleniyor.