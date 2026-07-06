Schengen’e gidecekler dikkat: EES nedir, havalimanında ne kadar beklenir?
Avrupa uçuşlarında pasaporta elle damga vurma devri kapandı, dijital takip (EES) başladı. Sınır kapılarındaki yüz ve parmak izi işlemleri pasaport bekleme sürelerini 4 saate kadar çıkarırken, yolcuların havalimanına gidiş planlarını tamamen baştan yapması gerekiyor.
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EES İLE ETIAS FARKI ÖNEMLİ!
EES ve ETIAS sık sık karıştırılıyor. Ancak ikisi farklı sistemler.
|Sistem
|Açıklama
|EES
|Sınırda giriş ve çıkış kaydı tutan dijital sistem. Yolcunun Schengen'e ne zaman girip çıktığını izliyor.
|ETIAS
|Seyahatten önce alınması beklenen elektronik seyahat ön onayı. Vizeden muaf yolcuların yola çıkmadan önce başvuru yapmasını öngörüyor.
EES şu anda sınır geçişindeki kaydı düzenliyor. ETIAS'ın ise 2026'nın son çeyreğinde başlaması bekleniyor.
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