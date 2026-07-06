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Schengen’e gidecekler dikkat: EES nedir, havalimanında ne kadar beklenir?

Avrupa uçuşlarında pasaporta elle damga vurma devri kapandı, dijital takip (EES) başladı. Sınır kapılarındaki yüz ve parmak izi işlemleri pasaport bekleme sürelerini 4 saate kadar çıkarırken, yolcuların havalimanına gidiş planlarını tamamen baştan yapması gerekiyor.

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Avrupa’ya gidecek Türk yolcuları yeni dijital sistemle tanıştı

Avrupa'ya yaz tatili, bayram sonrası ziyaret ya da hafta sonu kaçamağı için gidecek Türk yolcuları artık pasaport kontrolünde daha farklı bir süreç bekliyor. Schengen ülkelerinde devreye giren Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi, yani EES, AB vatandaşı olmayan kısa süreli yolcuların giriş ve çıkışını dijital olarak kaydediyor. Bu nedenle özellikle yoğun saatlerde pasaport kuyrukları uzayabiliyor.

Pasaport damgası tarihe karışıyor, biyometrik kayıt dönemi başladı

PASAPORT DAMGASI YERİNİ DİJİTAL KAYDA BIRAKIYOR

AA'nın aktardığı bilgilere göre EES, Schengen bölgesine kısa süreli giriş yapan AB dışı yolcular için pasaportlara elle damga vurma dönemini sona erdiriyor.

Yeni sistemde yolcunun pasaport bilgileri, yüz görüntüsü ve parmak izi dijital olarak kaydediliyor. Böylece kişinin ne zaman giriş yaptığı, ne zaman çıktığı ve 180 gün içinde 90 gün kalış sınırını aşıp aşmadığı sistemden otomatik izleniyor.

Amaç, sınır kontrollerini daha düzenli hale getirmek. Sahte belge, süre aşımı ve giriş şartlarını karşılamayan yolcuların daha hızlı tespit edilmesi hedefleniyor.

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EES hangi yolcuları kapsıyor? İşte sistem hakkında bilmeniz gerekenler

EES KİMLERİ KAPSIYOR?

Sistem, Schengen ya da AB ülkelerine kısa süreli seyahat eden AB dışı ülke vatandaşları için geçerli.

Türk vatandaşları da bu kapsama giriyor. Seyahatin turizm, aile ziyareti, iş görüşmesi ya da kısa süreli başka bir amaçla yapılması sonucu değiştirmiyor.

EES şu yolcuları kapsıyor:

  • 180 gün içinde en fazla 90 gün kalacak kişiler
  • Schengen vizesiyle seyahat edenler
  • Vizeden muaf olup kısa süreli giriş yapan AB dışı yolcular
  • AB'de evi olsa bile oturum izni bulunmayan kişiler

AB ya da Schengen ülkelerinin vatandaşları bu sisteme tabi değil. Uzun süreli vizesi veya oturum izni olan bazı yolcular da kapsam dışında kalıyor.

Biyometrik kayıt nasıl alınıyor? Yüz tanıma ve parmak izi süreci

BİYOMETRİK KAYIT NASIL ALINIYOR?

İlk girişte sınır kapısında yolcudan biyometrik kayıt alınıyor. Bu işlemde yüz fotoğrafı çekiliyor ve parmak izi kaydediliyor.

12 yaşın altındaki çocuklardan parmak izi alınmıyor. Ancak fotoğraf kaydı yine yapılıyor.

Biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde tutuluyor. Bu süre içinde sonraki seyahatlerde işlem daha hızlı ilerleyebiliyor. Çünkü sistem yolcuyu daha önce oluşturulan kayıttan tanıyabiliyor.

Biyometrik veri vermeyi reddeden yolcuların ülkeye girişine izin verilmiyor.

Biyometrik pasaport zorunlu mu? Standart pasaportla da işlem yapılabiliyor

BİYOMETRİK PASAPORT ŞART MI?

EES için biyometrik pasaport zorunlu değil. Standart pasaportla da işlem yapılabiliyor.

Ancak biyometrik pasaport, bazı noktalarda self-servis kioskların kullanılmasını sağlayabiliyor. Bu da kayıt sürecini hızlandırabiliyor.

Standart pasaport taşıyan yolcular ise ilk kayıt sırasında görevli gişesine yönlendiriliyor. Fotoğraf ve parmak izi işlemleri burada tamamlanıyor.

Havalimanında bekleme süreleri 2 saate kadar uzayabilir

HAVALİMANINDA BEKLEME NE KADAR UZAYABİLİR?

Yeni sistemin en çok hissedildiği yer pasaport kuyrukları oldu. Çünkü her yolcu için dijital kayıt ve biyometrik işlem ek süre yaratıyor.

Yoğun dönemlerde bekleme süreleri bazı havalimanlarında 2 saate kadar çıkabiliyor. Brüksel Havalimanı'nda AB vatandaşı olmayan yolcular için girişte beklemenin 4 saate kadar uzadığı bildirildi.

Çıkış işlemlerinde de sıra oluşabiliyor. Aynı havalimanında AB dışı yolcuların ülkeden ayrılırken yaklaşık 1 saat beklediği aktarıldı.

AB vatandaşları için bekleme süresi ise bazı noktalarda 10-15 dakika seviyesinde kalabiliyor. Farkın nedeni, EES kaydının AB dışı yolcular için zorunlu olması.

Hafta sonu ve tatil dönüşlerinde pasaport kuyruğu riski artıyor

EN RİSKLİ ZAMANLAR HAFTA SONU VE TATİL DÖNÜŞLERİ

Yaz tatili, bayram sonrası yoğunluk ve hafta sonu uçuşları pasaport kontrolündeki beklemeyi artırabilir.

Özellikle cuma akşamı, cumartesi sabahı ve pazar dönüşleri daha kalabalık geçebilir. Avrupa'daki büyük aktarma merkezleri de bu yoğunluğu daha fazla hissedebilir.

Riskin arttığı noktalar genelde şu özellikleri taşıyor:

  • Türkiye'den yoğun uçuş alan havalimanları
  • Schengen'e ilk giriş yapılan büyük kapılar
  • Personel ve kiosk kapasitesi sınırlı terminaller
  • Tatil sezonunda turist akışı yükselen şehirler
  • Aktarmalı uçuşlarda sınır geçişinin yapıldığı merkezler

Brüksel gibi yoğun havalimanlarında yaşanan kuyruklar, sistemin ilk yaz döneminde yolcular için ekstra planlama gerektirdiğini gösteriyor.

Schengen uçuşlarında havalimanına kaç saat önce gitmek gerekiyor?

UÇAĞA KAÇ SAAT ÖNCE GİDİLMELİ?

Schengen'e gidecek yolcuların bu yaz normalden daha erken havalimanında olması gerekiyor.

Uzman uyarılarına göre EES kaynaklı gecikmeler için normal geliş süresine yaklaşık 1,5 ila 2 saat eklemek güvenli bir tercih olabilir.

Pratik plan şöyle yapılabilir:

  1. Kısa Schengen uçuşu için en az 3 saat önce havalimanında olun
  2. Hafta sonu ve tatil dönüşlerinde 4 saate kadar pay bırakın
  3. Aktarmalı uçuşta pasaport kontrolü yapılacaksa bağlantı süresini geniş tutun
  4. İlk EES kaydınız yapılacaksa ekstra sıra ihtimalini hesaba katın
  5. Kapı kapanış saatini değil, pasaport kontrolü kuyruğunu baz alın

Bu süreler her havalimanında aynı olmayabilir. Ancak ilk kayıt, yoğun terminal ve personel eksikliği bir araya gelirse bekleme hızla uzayabilir.

EES için ön kayıt mümkün mü? İşte resmi uygulama detayları

ÖN KAYIT MÜMKÜN MÜ?

EES için önceden zorunlu kayıt yaptırmak gerekmiyor. Asıl kayıt Schengen sınırında yapılıyor.

Buna rağmen bazı ülkelerde "Travel to Europe" adlı resmi AB uygulaması kullanılabiliyor. Uygulama, yolcuların pasaport bilgilerini ve biyometrik fotoğrafını varıştan önce sisteme aktarmasına imkan tanıyor.

Bu işlem pasaport kontrolünü tamamen ortadan kaldırmıyor. Yolcu yine sınır görevlisinin kontrolünden geçiyor. Ancak bazı noktalarda süreci hızlandırabiliyor.

Uygulamanın şu anda her ülkede aynı şekilde kullanılmadığı belirtiliyor. Bu yüzden seyahatten önce gidilecek ülkenin uygulama durumunu kontrol etmek gerekiyor.

EES ve ETIAS aynı şey değil: İki sistem arasındaki farklar

EES İLE ETIAS FARKI ÖNEMLİ!

EES ve ETIAS sık sık karıştırılıyor. Ancak ikisi farklı sistemler.

SistemAçıklama
EESSınırda giriş ve çıkış kaydı tutan dijital sistem. Yolcunun Schengen'e ne zaman girip çıktığını izliyor.
ETIASSeyahatten önce alınması beklenen elektronik seyahat ön onayı. Vizeden muaf yolcuların yola çıkmadan önce başvuru yapmasını öngörüyor.

EES şu anda sınır geçişindeki kaydı düzenliyor. ETIAS'ın ise 2026'nın son çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Dijital kayıt sistemiyle pasaport sayfaları daha az dolacak

PASAPORT SAYFALARI DAHA AZ DOLACAK

EES'in yolcu açısından bir avantajı da pasaport damgalarının kalkması. Giriş ve çıkışlar dijital tutulacağı için pasaport sayfalarının hızlı dolması sorunu azalacak.

Sistem ayrıca 90 günlük kalış süresini otomatik hesaplayacak. Bu nedenle "kaç günüm kaldı" sorusu artık daha net takip edilecek.

Ancak bu kolaylık, ilk kayıt döneminde kuyruk riskini ortadan kaldırmıyor. Özellikle yaz aylarında Avrupa'ya gidecek yolcuların planını pasaport kontrolünü merkeze alarak yapması gerekiyor.

Avrupa yolculuğu öncesi mutlaka hazırlanması gereken belgeler

GİTMEDEN ÖNCE KÜÇÜK KONTROL BÜYÜK FARK YARATIR

Schengen yolculuğu öncesi pasaport, vize, otel rezervasyonu, dönüş bileti ve seyahat amacını gösteren belgeler hazır tutulmalı.

Sınır görevlisi, yolcudan kalış amacını ve dönüş planını açıklamasını isteyebilir. Belgelerin telefonda ve basılı şekilde erişilebilir olması işlemi hızlandırabilir.

İlk kez EES kaydı yaptıracak yolcuların daha sakin davranması da önemli. Fotoğraf ve parmak izi işlemi kısa sürse de yoğun kuyruklarda toplam bekleme uzayabilir.

Schengen uçuşunu pasaport kuyruğuna göre planlamak gerekiyor

SCHENGEN UÇUŞUNU PASAPORT KUYRUĞUNA GÖRE PLANLAMAK GEREKİYOR

Bu yaz Avrupa'ya gidecekler için en pratik kural net: Schengen uçuşunu sadece bilet saatine göre değil, pasaport kuyruğuna göre planlamak gerekiyor.

(Haberde yer alan görseller AA ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)

Diyar Oktuay
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