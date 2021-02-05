Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi derken ayrılık geldi! Hande ve Kerem'in arası açıldı sette ipler gerildi

Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında neler oluyor? Birlikte başrollerini paylaştıkları proje nedeniyle hayli yakınlaşan ve sevgili oldukları iddia edilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in arasına kara kedi girdi. Samimi halleri aşk dedikodularını körükleyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aralarının açıldığı hatta sette kriz çıktığı iddia edildi. Peki Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında neler oluyor?

05.02.2021 11:10 - Son Güncelleme: 05.02.2021 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





