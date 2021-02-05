Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi derken ayrılık geldi! Hande ve Kerem'in arası açıldı sette ipler gerildi
Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında neler oluyor? Birlikte başrollerini paylaştıkları proje nedeniyle hayli yakınlaşan ve sevgili oldukları iddia edilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in arasına kara kedi girdi. Samimi halleri aşk dedikodularını körükleyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aralarının açıldığı hatta sette kriz çıktığı iddia edildi. Peki Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında neler oluyor?
05.02.2021 11:10
- Son Güncelleme: 05.02.2021 11:44
Samimi halleri ile aşk dedikodularını alevlendiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin gündemden düşmezken, haklarında ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, haklarında "Birlikteler mi, değiller mi?" dedikoduları hiç eksik olmayan rol arkadaşları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in arası açıldı.
Hürriyet'in iddiasına göre araları açıldığı için sette kavga eden ikili yüzünden çekimler yarıda kesilmiş. Bir süre önce boynunu inciten ve boyunlukla gezen güzel oyuncu, ağrıları arttığı için çekimlere devam edemeyeceğini söyleyip birkaç gün izin istemiş.
Yapım şirketi, setin tatil edilmesini Hande Erçel'in boyun rahatsızlığına bağlamış.
"HANDE MÜTHİŞ BİR İNSAN"
Kerem Bürsin, daha önce güzel oyuncu ile ilişki iddialarını yalanlamış, "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.