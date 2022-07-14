Yastık altında TL'niz varsa hiç düşünmeyin hemen bunu yapın! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları arşa çıktı! Aylık 10 bin TL alın
Bankalar vadeli TL mevduat hesaplarında faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise birikimlerini değerlendirmek amacıyla en doğru yatırım araçlarını incelemeye başladı. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına olan ilginin yükselmesi ile başlayan yarış ardından bankalar faiz oranlarını da yavaş yavaş düşürmeye başladı. Kenarda TL birikimi olanlar ise en yüksek mevduat faiz civarlarına sahip bankaların hesaplarını tercih ederek kısa vadede birikimlerini katlayabilirler. Peki, 32 günlük en yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte bankaların güncel TL vadeli mevduat hesapları
14.07.2022 10:46 - Son Güncelleme: 14.07.2022 10:46
Türkiye'de bankacılık sektörünün önde gelen bankaları vadeli mevduat hesaplarında faiz oranlarını geri çekmeye başladılar. Kısa vakit evvel yüzde 20'ler seviyelerine kadar çıkan mevduat faiz oranları, son dönemde tekrardan bu seviyelerin altına düştü. Fakat hala çoğu banka yüksek oranlar 32 günlük en yüksek mevduat faiz getirisini sunuyor.