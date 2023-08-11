Yarın 23.30’da şov başlıyor! Perseid Meteor Yağmuru burçlara etkileri! Boğa, Akrep, Aslan, Yengeç, Yay ve Oğlaklar…

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12 Ağustos - 13 Ağustos tarihleri arasında gözlemleyebileceğimiz Perseid meteor yağmuru, bu yıl da gökyüzünde parıldayan bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Bu gök olayı için NASA, Yozgat ve Konya gibi illerde gözlem üsleri kurarken, şehir ışıklarından uzak yerlerde yaşanacak bu görsel şölen, tüm ülkede izlenebilecek. Peki, Perseid meteor yağmuru burçları nasıl etkileyecek? İşte meteor yağmurunun burçlar üzerindeki etkileri...