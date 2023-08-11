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Yarın 23.30’da şov başlıyor! Perseid Meteor Yağmuru burçlara etkileri! Boğa, Akrep, Aslan, Yengeç, Yay ve Oğlaklar…

Türkiye'nin 23:30 - 04:00 saatleri arasında gözlemleyebileceği Perseid meteor yağmuru, gökyüzünde benzersiz bir şova dönüşmeye hazırlanıyor. Saatte 60-90 meteor taşının atmosfere girişinin beklendiği bu olay, burçları da etkilemeden geçmeyecek gibi görünüyor. İşte 12 burcun Perseid meteor yağmurundan beklenen etkileri...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 17:50 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 17:53
Yarın 23.30’da şov başlıyor! Perseid Meteor Yağmuru burçlara etkileri! Boğa, Akrep, Aslan, Yengeç, Yay ve Oğlaklar… 1

12 Ağustos - 13 Ağustos tarihleri arasında gözlemleyebileceğimiz Perseid meteor yağmuru, bu yıl da gökyüzünde parıldayan bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Bu gök olayı için NASA, Yozgat ve Konya gibi illerde gözlem üsleri kurarken, şehir ışıklarından uzak yerlerde yaşanacak bu görsel şölen, tüm ülkede izlenebilecek. Peki, Perseid meteor yağmuru burçları nasıl etkileyecek? İşte meteor yağmurunun burçlar üzerindeki etkileri...

Yarın 23.30’da şov başlıyor! Perseid Meteor Yağmuru burçlara etkileri! Boğa, Akrep, Aslan, Yengeç, Yay ve Oğlaklar… 2

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

Perseidleri gözlemek için Türkiye saati ile 00.00 ile 04.00'te, yapay ışıklardan uzak bir bölgede, gözlerimizi gök kubbeye çevirerek sahneye odaklanmak yeterli olacak.

Yarın 23.30’da şov başlıyor! Perseid Meteor Yağmuru burçlara etkileri! Boğa, Akrep, Aslan, Yengeç, Yay ve Oğlaklar… 3

Perseid'in en yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12-13 Ağustos gecesi olacak.

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