Yaptığı savunma ise pes dedirtti! Mide ağrısıyla gitti, doktor gözlerine inanamadı! Rektumundan çıktı
40 yaşındaki bir adam, ağrı şikayetiyle doktora başvurduğunda, asla beklemediği bir durumla karşılaştı. Röntgen çekildiğinde, adamın rektumunda büyük bir yabancı cisim keşfedildi. Doktorlar, adamı ameliyata almak için hemen hazırladılar. Operasyon sırasında, doktorlar adamın rektumundan büyük bir cisim çıkardılar. İnanılmaz ama gerçek, çıkan cisim bir salatalıktı. Adamın rektumunda nasıl bir salatalık olduğu hala açıklanamıyor. Ancak, adamın evde çok fazla salatalık yediği teorisi ortaya atıldı.
26.04.2023 10:26 - Son Güncelleme: 26.04.2023 10:26
Kolombiya'da yaşanan bu tıbbi vaka, bir adamın rektumundan çıkan bir salatalık nedeniyle doktorları şok etti. İnanılmaz bir olay olan bu vaka, toplumda ne kadar yanlış beslenme alışkanlıklarının etkisi olduğunu gösteriyor.
Tıbbi Sonuçları
Bu olay, insanların sağlıklı bir yaşam sürdürmek için ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini göstermektedir. Yanlış beslenme alışkanlıkları, böyle tuhaf tıbbi olaylara yol açabilir. Bu tür olaylar, sindirim sistemi sorunlarına neden olabileceği gibi, birçok enfeksiyon riski de taşıyabilir.