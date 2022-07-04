VE NETLEŞTİ! Başvuran hemen alıyor! İstifa edip... Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti…

Çalışanların haklarının savunulduğu çoğu güzel haber gelmeye devam ediyor. Genellikle istifa eden işçinin hakları olabildiğince merak hususu olmaktadır. Bununla eş güdümlü istifa eden bir işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Sorusu son günlerde gündemde olan sorular arasında yer alıyor. İşte bu ve aynısı suallere daire merak edilen ayrıntıların tamamı!