Ve detaylar netleşti! 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geldi! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu!

Çalışan çoğu insanın hayali emekli olabilmektir. Emekli olabilmenin en tanınan koşulu ise prim ödemelerinin tamamlanması ve yaştır. Fakat dışarıdan prim ödemek koşulu ile de emekli olunabiliyor. Ev hanımları da bu konuyu araştırıp emekli olmanın yollarını aramaktadır. Ev işleri ya da çocuk gibi nedenlerden ötürü iş hayatına son veren ev hanımlarına yeni bir müjde geldi.