Ve detaylar netleşti! 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geldi! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu!
En az 25 sene evli olan kadınlar tek bir dilekçe ile emekli olabilmektedir. Fakat bunun amacıyla isteğe bağlı sigorta yapılması gerekmektedir. İsteğe bağlı sigorta yapan ev kadınları 4B kapsamına girmektedir.
20.07.2022 08:57 - Son Güncelleme: 20.07.2022 08:57
Çalışan çoğu insanın hayali emekli olabilmektir. Emekli olabilmenin en tanınan koşulu ise prim ödemelerinin tamamlanması ve yaştır. Fakat dışarıdan prim ödemek koşulu ile de emekli olunabiliyor. Ev hanımları da bu konuyu araştırıp emekli olmanın yollarını aramaktadır. Ev işleri ya da çocuk gibi nedenlerden ötürü iş hayatına son veren ev hanımlarına yeni bir müjde geldi.