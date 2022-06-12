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Haberler Trend VAN'DA DEPREM Mİ OLDU? 12 Haziran Ağrı, Bitlis, Patnos, Tuşka, Muradiye, Erciş... AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklama!

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU? 12 Haziran Ağrı, Bitlis, Patnos, Tuşka, Muradiye, Erciş... AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklama!

Son dakika haberi... Van'da korkutan deprem! AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21:35'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar son durumu öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Resmi açıklamalar yakından takip edilirken ölen, yaralanan var mı merak ediliyor. Peki açıklama geldi mi? Yıkılan ev, bina, konut var mı? İşte AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklamalar ve son depremler listesi! 12 Haziran Ağrı, Bitlis, Patnos, Tuşka, Muradiye, Erciş...

12.06.2022 21:45 - Son Güncelleme: 12.06.2022 22:32
VAN’DA DEPREM Mİ OLDU? 12 Haziran Ağrı, Bitlis, Patnos, Tuşka, Muradiye... AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklama

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli'den açıklamalar peş peşe geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin şiddetinin 5.0 olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

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VAN’DA DEPREM Mİ OLDU? 12 Haziran Ağrı, Bitlis, Patnos, Tuşka, Muradiye... AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklama

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21:35'te AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

VAN’DA DEPREM Mİ OLDU? 12 Haziran Ağrı, Bitlis, Patnos, Tuşka, Muradiye... AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklama

CAN KAYBI, YIKILAN EV VAR MI?

AFAD'ın resmi Twitter hesabından ''#DEPREM: Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.' denildi.

VAN’DA DEPREM Mİ OLDU? 12 Haziran Ağrı, Bitlis, Patnos, Tuşka, Muradiye, Erciş... AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklama!

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.

VAN’DA DEPREM Mİ OLDU? 12 Haziran Ağrı, Bitlis, Patnos, Tuşka, Muradiye, Erciş... AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklama!

Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Van'da muhtarlarla irtabata geçen ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bilgisine ulaştı. Ancak,depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesine bir ekip sevk edildiği ifade edildi.

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