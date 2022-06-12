VAN’DA DEPREM Mİ OLDU? 12 Haziran Ağrı, Bitlis, Patnos, Tuşka, Muradiye, Erciş... AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklama!

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.