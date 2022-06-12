VAN'DA DEPREM Mİ OLDU? 12 Haziran Ağrı, Bitlis, Patnos, Tuşka, Muradiye, Erciş... AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklama!
Son dakika haberi... Van'da korkutan deprem! AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21:35'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar son durumu öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Resmi açıklamalar yakından takip edilirken ölen, yaralanan var mı merak ediliyor. Peki açıklama geldi mi? Yıkılan ev, bina, konut var mı? İşte AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklamalar ve son depremler listesi! 12 Haziran Ağrı, Bitlis, Patnos, Tuşka, Muradiye, Erciş...
12.06.2022 21:45 - Son Güncelleme: 12.06.2022 22:32
VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.