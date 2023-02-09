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Haberler Trend Ülke yasta onlar dalgasında! Sözün bittiği yer! Deprem sonrası paylaşımı görenler taş kesti! " Babam öldü yakışıklı 1.80 olanlar yardıma gelsin..."

Ülke yasta onlar dalgasında! Sözün bittiği yer! Deprem sonrası paylaşımı görenler taş kesti! " Babam öldü yakışıklı 1.80 olanlar yardıma gelsin..."

Deprem sonrası tüm ülke birlik olup internet üzerinden yardımlaşmaya başlarken sosyal medyadan gelen paylaşım adeta kan dondurdu. İki genç kızın çektiği videoda sarf edilen sözler mide bulandırdı. Babasının enkaz altında olduğunu ve öldüğünü söyleyen kişi babasından geriye araba anahtarı kaldığını gülerek ifade etti. Yakışıklı erkekleri yardım için beklediğini söylerken arkadaşıyla birlikte kahkaha atmaya devam etti. Ahlaksızlığın nirvanasını yaşayan iki genç kıza sosyal medyadan hakaret yağdı. İşte kan donduran o video...

takvim.com.tr
09.02.2023 11:15 - Son Güncelleme: 09.02.2023 11:29
Ülke yasta onlar dalgasında! Sözün bittiği yer! Deprem sonrası paylaşımı görenler taş kesti! Babam öldü yakışıklı 1.80 olanlar yardıma gelsin...

Deprem sonrası tüm ülke yasa boğulmuşken depremzedeler için sosyal medyadan birçok yardım paylaşımı gerçekleştiriliyor. Bu paylaşımlar ve birlik olma halinin yanı sıra sosyal medyada etkileşim almak uğruna ahaksızca paylaşım yapan iki genç kız söyledikleriyle kan dondurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2023/02/09/ulke-yasta-onlar-dalgasinda-sozun-bittigi-yer-deprem-sonrasi-paylasimi-gorenler-tas-kesti-babam-oldu-yakisikli-1675928926788.jpgÜlke yasta onlar dalgasında! Sözün bittiği yer! Deprem sonrası paylaşımı görenler taş kesti! Babam öldü yakışıklı 1.80 olanlar yardıma gelsin...

Felaketin boyutu her geçen dakika artarken insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin yaptığı paylaşım şoke etti.

Ülke yasta onlar dalgasında! Sözün bittiği yer! Deprem sonrası paylaşımı görenler taş kesti! Babam öldü yakışıklı 1.80 olanlar yardıma gelsin...

Videodaki kişinin "Babam enkaz altında. Ondan geriye kalan (araba anahtarı) tek şey. Eğer yakışıklı 1.80 uzun boylu çocuklar varsa bana yardıma gelebilirler." sözleri ve yanındakilerin gülüşmeleri izleyenlere sinir krizi geçirtti.

Ülke yasta onlar dalgasında! Sözün bittiği yer! Deprem sonrası paylaşımı görenler taş kesti! Babam öldü yakışıklı 1.80 olanlar yardıma gelsin...

BABAM ÖLDÜ DİYİP KAHKAHA ATTI

Videdodaki kız "Babam enkaz altında. Allah rahmet eylesin" diyerek güldü. Araba anahtarını göstererek, "Ondan geriye kalan tek şey" ifadelerini kullandı.

Ülke yasta onlar dalgasında! Sözün bittiği yer! Deprem sonrası paylaşımı görenler taş kesti! Babam öldü yakışıklı 1.80 olanlar yardıma gelsin...

1.80 YAKIŞIKLI UZUN BOYLU ERKEKLER YARDIMA GELEBİLİRLER Mİ?

1.80 yakışıklı, uzun boylu erkeklerin gelmesini isteyen kişi rezil söylemlerini sürdürerek, "Eğer 1.80 yakışıklı uzun boylu erkekler yardıma gelebilirler mi? Araba sürmek için" ifadelerini kullanarak insanlıktan utandıran anlar yaşattı.

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