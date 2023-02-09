Ülke yasta onlar dalgasında! Sözün bittiği yer! Deprem sonrası paylaşımı görenler taş kesti! " Babam öldü yakışıklı 1.80 olanlar yardıma gelsin..."

Deprem sonrası tüm ülke yasa boğulmuşken depremzedeler için sosyal medyadan birçok yardım paylaşımı gerçekleştiriliyor. Bu paylaşımlar ve birlik olma halinin yanı sıra sosyal medyada etkileşim almak uğruna ahaksızca paylaşım yapan iki genç kız söyledikleriyle kan dondurdu.