Ülke yasta onlar dalgasında! Sözün bittiği yer! Deprem sonrası paylaşımı görenler taş kesti! " Babam öldü yakışıklı 1.80 olanlar yardıma gelsin..."
Deprem sonrası tüm ülke birlik olup internet üzerinden yardımlaşmaya başlarken sosyal medyadan gelen paylaşım adeta kan dondurdu. İki genç kızın çektiği videoda sarf edilen sözler mide bulandırdı. Babasının enkaz altında olduğunu ve öldüğünü söyleyen kişi babasından geriye araba anahtarı kaldığını gülerek ifade etti. Yakışıklı erkekleri yardım için beklediğini söylerken arkadaşıyla birlikte kahkaha atmaya devam etti. Ahlaksızlığın nirvanasını yaşayan iki genç kıza sosyal medyadan hakaret yağdı. İşte kan donduran o video...
09.02.2023 11:15 - Son Güncelleme: 09.02.2023 11:29