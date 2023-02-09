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Kan donduran rezillik! Depremde ölenlerle böyle dalga geçti: ''Kahramanmaraş, Adana, Antep yıkıldı, Çok seviniyorum...''

Kan donduran rezillik! Depremde ölenlerle böyle dalga geçti: ''Kahramanmaraş, Adana, Antep yıkıldı, Çok seviniyorum...''
09.02.2023 11:40 - Son Güncelleme: 09.02.2023 11:41

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem sonrası tüm ülke yasa boğulmuşken depremzedeler için sosyal medyadan birçok yardım paylaşımı ve destek mesajları yağdı. Bu görüntüler arasında bir kişinin yaptığı kan donduran paylaşım da vardı. Öte yandan videoda evinin mutfağında kamera karşısına geçen Ceren Özkayalar isimli şahıs, "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı, milyon kişi öldü. Rabbim tokadını güzel vuruyorsun yıktın mı yıkıyorsun" ifadelerini kullandı.İşte o video...

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