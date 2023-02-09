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Dünya yasta, onlar dalgasında! Deprem sonrası rezil video paylaşım: "Babam öldü yakışıklı 1.80 olanlar yardıma gelsin..."

Dünya yasta, onlar dalgasında! Deprem sonrası rezil video paylaşım: "Babam öldü yakışıklı 1.80 olanlar yardıma gelsin..."
09.02.2023 11:33

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem sonrası tüm ülke yasa boğulmuşken depremzedeler için sosyal medyadan birçok yardım paylaşımı ve destek mesajları yağdı. Bu görüntüler arasında bir kişinin yaptığı utanç verici paylaşım şoke etti. Videodaki kızın "Babam enkaz altında. Ondan geriye kalan (araba anahtarı) tek şey. Eğer yakışıklı 1.80 uzun boylu çocuklar varsa bana yardıma gelebilirler." sözleri ve yanındakilerin gülüşmeleri sosyal medyada infial yarattı. İşte o video...

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