Türkiye'ye felaket usul usul yaklaşıyor! Tam 3 ay boyunca sürecek! O illerde şimdiden kendini göstermeye başladı!
Tam 3 ay boyunca sürecek! O illerde şimdiden kendini göstermeye başladı! Türkiye'nin hava durumu ve iklim değişiklikleri konusunda uzman meteorologları, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Son sosyal medya paylaşımında hava durumu tahmin uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin gelecek 3 ayını etkileyecek önemli bir bilgiyi duyurdu. El Nino etkisiyle beraber Türkiye'nin yağış miktarında artış yaşayacağını belirten Ökten, yaz aylarının da bol yağışlı geçeceğini ifade etti. Bu gelişme, yaz mevsimini seven vatandaşlar için üzücü bir haber olmuştur.
Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, meteoroloji uzmanlarının El Nino ve küresel iklim değişikliği konusundaki açıklamalarına büyük bir önem veriyor. Her yıl değişen hava koşulları, tarım üretiminden ulaşıma kadar birçok alanda etkisini gösteriyor ve vatandaşların günlük hayatını etkileyebiliyor. Bu nedenle, meteoroloji uzmanlarının analizleri ve öngörüleri, halkın gelecek planlamalarını yaparken dikkate aldığı önemli bir kaynak haline geliyor.
Son haberlere göre, hava durumu tahmin uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin önümüzdeki 3 ayını etkileyecek önemli bir bilgiyi paylaştı.
Beklenenin aksine, El Nino etkisiyle kurak bir kış yerine tam tersine bir durumun ortaya çıkacağı görülüyor. Bu haber, güneşin keyfini çıkaran yaz aylarını seven vatandaşlar için üzücü bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Kış aylarında yaşadığımız kuraklık, Nisan ayıyla birlikte yerini bol yağışlara bıraktı. El Nino etkisiyle yağış miktarımızda artış yaşanıyor. Haziran, Ağustos ve Eylül ayları da yoğun yağışlı geçecek."