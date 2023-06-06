Türkiye’ye felaket usul usul yaklaşıyor! Tam 3 ay boyunca sürecek! O illerde şimdiden kendini göstermeye başladı!

Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, meteoroloji uzmanlarının El Nino ve küresel iklim değişikliği konusundaki açıklamalarına büyük bir önem veriyor. Her yıl değişen hava koşulları, tarım üretiminden ulaşıma kadar birçok alanda etkisini gösteriyor ve vatandaşların günlük hayatını etkileyebiliyor. Bu nedenle, meteoroloji uzmanlarının analizleri ve öngörüleri, halkın gelecek planlamalarını yaparken dikkate aldığı önemli bir kaynak haline geliyor.